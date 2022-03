Brouillard autour de la suspension de RT et Sputnik en Europe

La décision du COREPER, le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne, est publiée au Journal officiel de l'UE . Le réglement impose la suspension des flux vidéos et TV, mais reste posée la question des sites de ces deux médias. Ils sont désormais inaccessibles chez Free, mais non encore chez les autres FAI, à cet instant.

La mesure est désormais effective. Elle fait suite aux annonces d’Ursula von der Leyen, qui dimanche avait déjà réclamé le bannissement de «la machine médiatique du Kremlin » après l’invasion russe en Ukraine.

La réglementation à l’instant publiée frappe une série de médias affiliés à la Russie mentionnés dans son annexe, à savoir :

RT- Russia Today English

RT- Russia Today UK

RT - Russia Today Germany

RT - Russia Today France

RT- Russia Today Spanish

et Sputnik

Le Conseil de l’UE s’appuie sur l’article 215 du Traité relatif aux « mesures restrictives » que l’institution peut adopter « à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques ». En 2014 il avait déjà pris de premières restrictions à l’encontre de la Russie, eu égard à ses actions « déstabilisant la situation en Ukraine ». La décision du jour, annoncée hier par la présidence française de l’UE, s’inscrit donc dans la continuité de ces actes.

« Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » indique le règlement du Conseil. « La Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales ».

Pour le Conseil, ce nouveau paquet de sanctions individuelles et économiques se justifie aujourd’hui par la nécessité de lutter contre les « menaces hybrides », afin de « renforcer encore la résilience de l'UE », comme l’exposait déjà ce communiqué de 2021, en des termes plus généralistes.

Dans le cas présent, soutient-il, « la Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins et de l’Union et de ses États membres. »

Le levier de l’ordre public