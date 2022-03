La liste des comptes Twitter de RT et Sputnik fermés à la demande de la Commission européenne

Le 4 mars, un règlement européen a obligé les opérateurs à fermer les robinets numériques de Sputnik et RT. Le même jour, la Commission européenne a pris soin d’adresser à Twitter la liste des comptes de ces deux médias russes.

Le 28 février, Yoel Roth, en charge de l'intégrité de Twitter, prévenait que le réseau social ajouterait désormais « des libellés aux Tweets qui partagent des liens vers des sites de médias affiliés à la Russie ». Le service annonçait, sans les détailler, d’autres mesures destinées à « réduire considérablement la diffusion de ces contenus sur Twitter ».

Ces mesures contrastaient avec celles, plus radicales, décidées toujours le 28 par Meta, sur sollicitation des gouvernements et des États membres. Nick Clegg, vice-président, annonçait en effet que l’accès à RT et Sputnik serait à l’avenir bloqué dans toute l’Europe au regard de « l’exceptionnelle nature de la situation actuelle ».

Le 3 mars, changement de cap pour Twitter. L'entreprise restreint cette fois l’accès aux comptes de Russia Today et Sputnik en Europe, suivant l'exemple de Facebook et Instragram. Une tentative de connexion sur les comptes Twitter de RT France ou Sputnik France se solde par un message laconique : comptes « à accès restreint ».

Une liste de 24 comptes Twitter