Windows 11 : l'image ISO est là, comment se mettre à jour, qui peut le faire ?

Avant de revenir en profondeur sur ce qu'apporte ce « nouveau » Windows et ce qui reste à faire, voyons ce que nous réserve la procédure de mise à jour finale (build 22000.194). Car en juin, Microsoft a annoncé un renforcement drastique des critères à respecter, évoquant sa volonté de renforcer la sécurité et la fiabilité de nos PC.

C'est le grand jour pour Windows 11. On pensait que Microsoft attendrait ce 5 octobre au soir, mais c'est finalement dans la nuit d'hier que tout a été mis en ligne. Une conférence se tient ce matin à Paris où nous aurons l'occasion d'échanger avec les équipes de l'éditeur sur cet évènement, les décisions prises et les multiples ratés.

Avec Windows 11, Microsoft a revu sa page de téléchargement dans le bon sens. En effet, on y trouve désormais des liens permettant d'accéder différents outils : l'assistant d'installation pour la mise à jour d'un PC existant, le créateur de support d'installation pour récupérer l'image ISO et éventuellement la transférer vers une clé USB.

Mais surtout, un téléchargement direct de l'image ISO (5,13 Go). Auparavant, il fallait être sous Linux, le faire croire au site ou passer par des outils comme Rufus pour y parvenir. L'éditeur semble avoir compris que ces limites ne servaient à rien. Il vous suffit donc de choisir la langue pour obtenir le lien de téléchargement.

La page contient également toutes les sommes de versions SHA-256 pour vérifier l'image récupérée. La commande PowerShell à taper pour obtenir celle du fichier télécharger et vérifier si elle correspond est la suivante :

Get-FileHash Win11_French_x64.iso | Format-List

Le résultat devant être affiché dans le cas de l'ISO de Windows 11 en français est :

B876CFF4F323B0371C7758BAD62DBDBD60164F4876692B6CBA34CB1DF2E309C3

Vous pouvez également utiliser des outils comme notre CheckHash.

Puis-je passer à Windows 11 ?

C'est LA grande question. Un outil de test de compatibilité est disponible en ligne, vous permettant de voir si vous respectez les critères officiels : un CPU 64 bit récent dans la liste de ceux reconnus, une machine pouvant profiter de démarrage sécurisé (Secure Boot), avec TPM 2.0 actif, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Vous pouvez aussi vous tourner vers des outils tiers, aux informations plus détaillées comme WhyNotWin11.

Pour cette machine, tout va bien

Si tout est au vert, pas de problème. Si certains critères ne sont pas respectés, les problèmes commencent. Et cela arrivera à beaucoup de mondes, pour diverses raisons. La principale sera sans doute que TPM 2.0 peut être présent sans être activé au sein de la machine. Il faut donc se rendre dans le BIOS/UEFI pour l'activer.

Vous pouvez aussi avoir une vieille machine compatible avec Secure Boot, sans pour autant démarrer via UEFI et une GUID Partition Table (GPT) mais plutôt un bon vieux Master Boot Record (MBR). Ici, il existe des méthodes plus ou moins complexes pour passer de l'un à l'autre, mais le plus simple est de régler le problème et de réinstaller.

Pour le reste, certains critères seront bloquants et d'autres pas toujours. Ils pourront par exemple empêcher Windows Update de vous proposer une mise à jour automatique, mais vous ne rencontrerez aucun problème lors d'une installation fraîche depuis l'image ISO par exemple.

Microsoft met de l'eau dans son vin (un peu)

Parfois, il sera possible de contourner les protections mises en place par Microsoft, mais ce n'est pas forcément le choix recommandé. En effet, l'éditeur a déjà indiqué qu'il pourrait limiter l'accès aux mises à jour de ceux ayant fait ce choix. Si on imagine mal une société de cette envergure s'engager dans une voie aussi bête, une chose est sûre après ces mois de préparation autour de Windows 11 : Microsoft reste capable de tout.

Néanmoins, la société semble avoir compris que sa position posait problème. Elle a ainsi publié une page indiquant que la procédure de mise à jour affichera un avertissement en cas de problème mais peut parfois être forcée. L'utilisateur devra simplement indiquer qu'il comprend les risques et limites de son choix.

Windows Update communique clairement la compatibilité du système désormais

Elle a aussi officialisé une astuce permettant de contourner les restrictions autour de TPM 2.0 et du CPU (TPM 1.2 reste nécessaire au minimum). On se demande pourquoi elle ne passe par systématiquement par une procédure « Accepter quand même » plutôt qu'une modification du registre, qui ressemble à une décision de dernière minute.

Dans tous les cas, il faut créer la clé/valeur suivante dans l'éditeur du registre ( regedit.exe ) avant une mise à jour :

Clé de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Nom : AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Type : DWORD (32 bits)

valeur : 1

Notez que lors d'une installation fraîche, la création de cette clé de registre ne sert à rien. Il faut alors revenir à l'astuce que nous avions indiquée initialement et utilisée pour l'installation dans une machine virtuelle :

Lancez l'invite de commandes (MAJ+F10) Lancez l'éditeur du registre : regedit.exe Accédez à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup Créez la clé (dossier) LabConfig Créez le DWORD (32-bits) BypassTPMCheck avec la valeur 1 Créez le DWORD (32-bits) BypassSecureBootCheck avec la valeur 1

Si vous n'êtes pas sûr de vous, attendez pour le moment. Comme toujours, nous ne pouvons que vous conseiller de procéder à une sauvegarde de vos données avant une procédure de migration.

Comment passer de Windows 10 à Windows 11 ?

Si votre PC est déjà sous Windows 10 et que vous n'êtes pas spécialement pressés, n'ayez crainte : la mise à jour vers Windows 11 vous sera proposé automatiquement via Windows Update. Mais Microsoft va prendre son temps, il y a en effet un parc de pas moins de 1,3 milliard de machines, dont une bonne partie à migrer, ce n'est pas rien.

Dans un billet de blog, la société indique qu'elle va commencer par les machines neuves vendues récemment avec Windows 11 préchargé. Les autres ne devraient pas y passer avant la mi-2022, sans doute à l'approche de la prochaine version qui aura permis d'améliorer de nombreux détails (et la politique de compatibilité ?).

Si vous voulez sauter le pas dès aujourd'hui, c'est différent. Vous pouvez utiliser l'assistant d'installation qui procédera à la mise à jour directement sans attendre, vous prévenant s'il y a un problème. Vous pouvez aussi repartir pour une installation fraîche depuis l'image ISO si c'est ce que vous désirez.

Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Nous mettrons cet article à jour avec de nouveaux détails au fil de nos découvertes si nécessaire.



Il y a encore quelques ajustements à faire dans les textes et la taille des fenêtres