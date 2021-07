La Preview de Windows 11 est là, faisons le tour des nouveautés

La première préversion de Windows 11 est disponible pour les inscrits au programme Insider, avec des prérequis matériels allégés, permettant en théorie au plus grand nombre de tester ses nouveautés. Elles sont nombreuses, aussi bien dans son esthétique que son ergonomie, en passant par les fonctions intégrées.

Le projet Sun Valley, dont les échos indiquaient que Windows 10 allait recevoir une importante mise à jour graphique, faisait finalement référence à Windows 11. En dépit d’une présentation molle et de plusieurs ratés – dont l’annonce des exigences matérielles et l’application de vérification de compatibilité – le nouveau système est là.

Il ne manque ni de nouveautés ni d’atouts. Nous avons installé cette préversion pour tester ces apports. Comme on le verra, Windows 11 présente à la fois de bonnes surprises et des points agaçants. Ces derniers ne sont pas figés et l’entreprise a toute latitude pour les corriger au cours des prochains mois.

Nos articles sur Windows 11 :

Nouvelle installation : la configuration héritée de Windows 10X