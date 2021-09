Windows 11 sera disponible le 5 octobre, sans le support des applications Android

C’est officiel, le nouveau système de Microsoft sera disponible dans quelques semaines, aussi bien pour les nouveaux PC que les anciens, s’ils répondent aux exigences matérielles. Ces dernières, nettement plus élevées que les précédentes moutures, n’ont pas fini de faire débat.

Le système sera proposé gratuitement aux machines sous Windows 10 dont les caractéristiques matérielles correspondent. Comme avec les mises à jour semestrielles, le déploiement se fera par phases : les plus compatibles d’abord, celles qui nécessitent un peu de temps pour avoir des pilotes optimisés, et ainsi de suite. Microsoft estime que toutes les machines compatibles auront migré d’ici la mi-2022.

On parle bien de mise à jour proposée automatiquement. Comme depuis des années, il sera possible d’aller dans Windows Update et de cliquer manuellement sur le bouton « Vérifier ». Cette action entraînera la récupération de la nouvelle version. Si elle n’apparaît pas, c’est qu’un élément a été jugé incompatible.

Microsoft a relancé il y a quelques jours son outil de vérification de la compatibilité, largement décrié à ses débuts. Mais il est pour l'instant réservé aux comptes Insider. La gestion des applications Android, elle, n'est plus évoquée que dans un délai qui se compte en mois.

Nous publierons un dossier complet sur Windows 11 d'ici sa disponibilité commerciale.