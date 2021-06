Windows 11 a tout à prouver

« Windows 11 vous rapprochera des choses que vous aimez ». C'est ainsi que Panos Panay a présenté la nouvelle mouture de l'OS qui devait rester à jamais Windows 10 . Derrière la communication ratée, il y a néanmoins beaucoup à dire. On découvre alors de multiples atouts... et des erreurs à corriger.

Windows 11 est désormais officiel et on ne peut pas dire que son annonce se soit faite dans de bonnes conditions. Outre les fuites de dernière minute, Microsoft a rencontré des problèmes techniques pour la diffusion de sa conférence hier soir, forçant les spectateurs à migrer sur YouTube. Tout cela pour voir un Panos Panay alternant entre nostalgie et déprime, au point de nous donner l'impression qu'Évelyne Thomas finirait par apparaître.

Une première impression... perfectible

Nous avons découvert une nouvelle version de Windows dans la continuité, reprenant les éléments attendus pour l'interface Sun Valley, avec quelques bonnes surprises. Le tout accompagné de changements préparés de longue date pour les développeurs, avec un renforcement de l'exposition des services Microsoft, notamment Teams.

C'est d'ailleurs à ceux qui conçoivent des applications que Microsoft avait le plus à dire, à l'occasion d'une seconde conférence plus intéressante, maitrisée et dynamique.

Comme souvent, c'est par ses confusions que l'éditeur s'est surtout fait remarquer depuis hier soir, notamment par un élément de rupture entre Windows 10 et 11 : les prérequis matériels. Un sujet où l'on a pu lire tout et son contraire... Depuis, nous avons épluché billets de blogs, documentations, mises à jour de dernière minute et autres excuses sur Twitter pour comprendre ce que sera Windows 11, en attendant de pouvoir le tester.

Voici notre compte-rendu.

Passer à Windows 11 : gratuit, mais pas sans barrières