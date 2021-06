Le recyclage de la loi Avia n'est pas du goût de la Commission européenne

À l’occasion des débats autour du projet de loi Séparatisme, le gouvernement avait déposé un amendement pour le moins téméraire. Téméraire pas tant parce que son dépôt tardif court-circuitait l’obligation de glaner l’avis du Conseil d’État comme celle de réaliser une étude d’impact inhérente à tout projet de loi. Non. Ces deux articles ont dégelé plusieurs dispositions de la loi Avia en intégrant une pluie d’obligations dites de moyens pesant sur les plateformes dépassant un certain seuil de connexion.

Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions reçues D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à l’identification des utilisateurs De conserver temporairement les contenus signalés qu’ils ont retirés

Ils désignent un point de contact unique

Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, leurs CGU où « ils y décrivent en

termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus »

Ils mettent en place des dispositifs d’alertes

D’accuser réception sans délai des notifications visant au retrait d’un contenu De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai D’informer leur auteur des suites qui y sont données D’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, si ces acteurs décident de retirer (même si le contenu est pédopornographique ou terroriste…). Les raisons sont données et il est informé des voies de recours

Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant de contester les décisions relatives aux contenus (retrait ou non)

Ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, ces procédures de retrait, pouvant conduire à des résiliations de compte pour les cas les plus graves (car répétés)

Les acteurs dépassant un seuil de connexion devront évaluer les risques systémiques liés à leurs services. Ils devront mettre en place des mesures destinées à atténuer les risques de diffusion des contenus illicites rattachés à la liste.

Ils doivent rendre compte au CSA des procédures et moyens

Des dispositions qu’on retrouve dans cette longue liste avaient déjà fait les frais de la censure du Conseil constitutionnel le 18 juin 2020. Les neuf Sages avaient alors fait tomber l’article 1 de la loi Avia sur l’obligation de retrait des contenus haineux en 24 heures. Et comme la quasi-totalité des autres articles était architecturée sur ce premier article, c’est presque tout son édifice qui s'écroulait. Un magnifique effet domino.

Si le gouvernement a décongelé ces dispositions, c’est officiellement par la volonté de « prétranscrire » un projet de règlement européen dévoilé le 15 décembre 2000 à Bruxelles, le Digital Services Act.

Présenté par la Commission, ce fameux DSA entend dépoussiérer le régime de responsabilité des intermédiaires en ligne datant de 2000. Cette mise à jour européenne est loin d’être achevée, mais le gouvernement français a justifié la nécessité d’accélérer l’agenda à l’échelle nationale par le contexte des attentats et de la violence en ligne.

La destitution numérique de Donald Trump est évidemment tombée à point nommé : l’exécutif a pu expliquer en substance qu’il est grand temps que les pouvoirs publics reprennent les choses en mains face à ces services en ligne capable de fermer le clapet au Président américain, aussi Trump soit-il.

Cette anticipation du DSA est susceptible de générer toutefois un vrai sac de nœuds. La commission des lois au Sénat avait sans grande difficulté constaté l’« extrême fragilité juridique » de ce volet. Et pour cause : on ne sait rien du texte européen final. De deux, si chacun des États membres se met à adopter des règles spécifiques au prétexte d’anticipation du DSA, on devine rapidement la cacophonie dans cette Europe si unie. Enfin, au prétexte d’anticiper un texte encore incertain, le texte français vient surtout porter plusieurs coups de canif au droit actuel fixé par la directive sur le commerce électronique (ou e-commerce) de 2000.

C’est dans ce contexte qu’en mars 2021, la France a notifié à la Commission européenne les deux articles du projet de loi, fruits de son amendement.

Applaudissements de la Pologne, grimaces de la Commission