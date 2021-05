Les pistes législatives pour verdir le numérique

C’est fin mai que la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire examinera la proposition de loi adoptée le 12 janvier au Sénat. Ses rapporteurs sont, au fond, Vincent Thiébaut, et pour avis, Éric Bothorel. Panorama des dispositions destinées à verdir le numérique en France, déjà adoptée par le Sénat .

La proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France avait été déposée le 12 octobre 2020 par les sénateurs Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier, Jean-Michel Houllegatte, Hervé Maurey et plusieurs de leurs collègues.

En Commission sénatoriale, fut salué « le caractère inédit de cette proposition de loi, abordant pour la première fois les impacts environnementaux de l’ensemble de la chaîne de valeur numérique, des terminaux aux centres de données, en passant par les réseaux ». Le texte s’inscrit dans le sillage de l’Accord de Paris, accord mondial contraignant qui a pour ambition de limiter le réchauffement climatique.

« Alors que le numérique a émis 15 millions de tonnes équivalent carbone en 2019 – soit 2 % du total des émissions de la France, induisant un coût collectif d’un milliard d’euros – il serait à l’origine de l’émission de 24 millions de tonnes équivalent carbone à l’horizon 2040 à politique publique constante, soit environ 7 % des émissions de la France, pour un coût collectif de 12 milliards d’euros » affirme le rapport de la commission au Sénat, en quête de plusieurs leviers d’action pour limiter la profondeur de cette empreinte.

Des actions de sensibilisation et un observatoire

Les articles 1 et 2 du texte est avant tout axé sur la sensibilisation des écoles aux formations d’ingénieurs. Les élèves seront sensibilisés « à l’impact environnemental des usages du numérique et à la sobriété numérique » quand les futurs ingénieurs bénéficieront à la rentrée 2022 d’un « module relatif à l’écoconception des services numériques ». Au Sénat, sont vantées la culture de la sobriété numérique et l’écologie du code.

L’article 3 installe l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique (ORIEN). Sur ses rails, l’ORIEN sera expressément chargé de jauger « les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire ».

Il aura notamment à réaliser « une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération ».

Document qui sera adressé à l’ARCEP, avant attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévues par l’article 42 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE).

Ses missions et sa composition devront être détaillées par décret.

L’impact environnemental dans le bilan sociétal des entreprises

La proposition de loi prévoit d’inscrire l’impact environnemental du numérique sera inscrit dans le bilan de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ajoute l’article 4. En l’état, ce bilan, qui concerne des entreprises dépassant un seuil de chiffre d’affaires et de nombre de salariés, est simplement censé présenter « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ».

Ce document déclaratif comprend « notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire ».

Le texte ajoute donc à cette liste, à acompte de 2023, l’examen des « impacts environnementaux des biens et des services numériques » que l’entreprise utilise, et les actions visant à les réduire.

Crédit d’impôt « Numérisation »