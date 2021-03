Joplin : une fusion efficace entre la prise de notes et l’édition Markdown

Ces derniers mois, nous avons avons analysé un certain nombre d’éditeurs proposant un support du langage de balisage Markdown. Nous nous sommes penchés dans nos deux derniers articles sur des environnements de développement, Sublime Text et Visual Studio Code, le deuxième se présentant globalement comme une alternative plus crédible, notamment par la simplicité de sa configuration pour obtenir une solution efficace.

Cette fois, nous repartons dans les pas d'un outil simple avec Joplin, dont Markdown est un argument essentiel, notamment parce qu’il est actif par défaut. Selon les besoins, l'application peut être un candidat très performant, surtout si l’on cherche une solution mêlant prises de note et publication Markdown.

Avant même de plonger dans ses fonctions, on relève un certain nombre de points forts, parmi lesquels son aspect open source. Son code est disponible sur GitHub sous licence MIT, particulièrement souple dans la réutilisation et la modification. L’application est également multiplateforme : Linux, macOS, Windows, Android et iOS. La version pour terminal fonctionne même sous FreeBSD.

Joplin fonctionne presque en tandem avec l’extension Web Clipper disponible pour Chrome (et dérivés de Chromium comme Brave, Edge, Open…) ainsi que Firefox. Elle est chargée d’enregistrer des pages web et des captures d’écran depuis le navigateur dans Joplin.

En l’état d’ailleurs, Joplin impose principalement sa concurrence à Evernote et OneNote.

Notre dossier sur les éditeurs de texte :

Interface et généralités