Comment Jezby Ventures (Octave Klaba) veut reprendre Shadow pour son offre de services européens

Hier, Blade s'exprimait pour la première fois sur son redressement judiciaire. Assurant de la continuité de son activité, et que le service perdurerait, avec bon espoir qu'un repreneur vienne financer son développement. Il semblait déjà identifié, annoncé comme solide. Il s'agit d'Octave Klaba, via Jezby Ventures.

Les difficultés de Blade ne sont pas nouvelles. La levée de fonds ratée fin 2020 a mis la société dans une position difficile, et malgré les efforts de l'équipe pour améliorer la situation financière, il lui fallait trouver une solution.

Opérer un tel service avec 100 000 clients, nécessite en effet plusieurs millions d'euros par mois, et en l'état actuel des choses, la startup n'est pas rentable. En passer par le Tribunal de Commerce devenait donc inéluctable. C'est ce qui a été fait ce mardi 2 mars, annoncé dans la foulée aux employés puis aux clients.

Pour les investisseurs ayant suivi l'entreprise jusque-là, petits et gros, le coup est dur puisqu'ils perdront leur mise. 2CRSi, chahutée en bourse, a d'ailleurs déjà clarifié ses intentions. Hier soir, on comprenait des déclarations de Stéphane Héliot qu'un investisseur « solide » s'était déjà fait connaître, avec comme perspective de faire perdurer Shadow et de préserver les équipes. Ce matin, nous avons eu confirmation qu'il s'agit d'Octave Klaba.

Un nouveau départ, pour une offre européenne globale