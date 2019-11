« La 5G c’est parti » (ou pas) : enchères au printemps, les opérateurs impatients

Attendue pour cet automne, la procédure d'attribution des fréquences de la 5G ne devrait pas arriver avant le printemps 2020. Un retard de plusieurs mois qui serait causé par des divergences entre l'Arcep et le gouvernement. Pendant ce temps, la FFTélécom affirme que les opérateurs sont dans les starting-blocks... et un peu inquiets.

Cela fait des mois que le gouvernement vise la fin de l'année pour lancer la procédure d'attribution des fréquences de la 5G. Un calendrier pas spécialement en avance sur les premiers de la course, mais pas trop en retard non plus (du moins pour le moment). Rien de dramatique en tous cas, d'autant que les premiers smartphones commencent seulement à arriver, à des tarifs élevés. En 2020, la 5G devrait rapidement se démocratiser, notamment grâce à son intégration dans les modems des SoC.

De l'été 2019 à l'automne 2019...

En mai de cette année, le gouvernement communiquait à l'Arcep « ses orientations en vue de l’élaboration des prochaines attributions de fréquences pour la 5G ». Pour rappel, le régulateur propose un texte qui doit être validé par le gouvernement. Une manière de faire pouvant conduire à des frictions si le moindre grain de sable vient se mettre dans les rouages.

Dans le courrier cosigné par Jacqueline Gourault (ministre de la Cohésion des Territoires) et Agnès Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances), il était précisé que l'appel à candidatures devait « être lancé à l’automne 2019 pour des attributions début 2020 », soit déjà un premier retard alors qu'il était pendant un temps question de l'été 2019.

...puis au printemps 2020