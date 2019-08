École et numérique : les nouveautés de la rentrée 2019

Alors que plusieurs millions d’élèves s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école, Next INpact revient aujourd’hui sur les principaux changements à attendre de cette rentrée, notamment du côté des programmes. Au lycée, l’enseignement du numérique est ainsi appelé à être « profondément renouvelé », dixit le ministre de l’Éducation.

Adieu, les séries S, ES et L. Les élèves qui entrent cette année en classe de première générale sont les premiers à tester le bac « nouvelle formule », dont les épreuves terminales se dérouleront en 2021. Suite à la réforme conduite par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation, les lycéens sont en effet appelés à se façonner un parcours « à la carte », en complément d’un socle d’enseignements communs.

« La rentrée scolaire 2019 est marquée par la création de nouveaux enseignements en classes de 2de et de 1re, visant à pleinement préparer les élèves à une société, des études supérieures et un monde du travail toujours plus numériques » a ainsi fait valoir la Rue de Grenelle, hier, à l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée.

En seconde, un cours obligatoire de « sciences numériques et technologie »