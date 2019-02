La justice ordonne le blocage des clones de Libertyland, StreamComplet et VoirFilms

Exclusif. En plus du blocage et déréférencement de sept sites de streaming, un autre jugement a été rendu par le 14 décembre dernier. Il frappe Libertyland, StreamComplet et VoirFilms. Trois sites dont la suppression avait déjà été ordonnée le 6 juillet 2017. Des changements de noms de domaine ont cependant justifié ce retour devant le TGI de Paris.

Une nouvelle fois l’industrie du cinéma se retrouve devant le TGI de Paris pour le cas de ces trois importants sites de streaming et direct download illicites. Dans un jugement rendu en la forme des référés le 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris ordonnait le blocage et le déréférencement de Libertyland.tv, LibertyLand.co, StreamComplet.com, VoirFilms.org et VoirFilms.co.

La décision précisait « qu’en cas de difficultés d’exécution des mesures » ou d’une évolution du litige « notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés ou par la modification des noms de domaine ou chemins d’accès », les demandeurs devaient revenir à la barre.

C’est ce qu’ils ont fait à compter du 21 juin 2018 aux fins de renouveler les mesures d’interdiction. Les demandeurs ont estimé que les clones de ces sites devaient faire l'objet des mêmes mesures. Par exemple, LibertyVF « est quasi intégralement contrefaisant » et poursuit l’activité du site Libertyland, en étant accessible notamment via les noms de domaines libertyland.co et libertyland.tv, voire libertyvf.org, libertyvf.com.

Même situation pour StreamComplet. Bloqué sur l’extension .com, il est réapparu sous un .me. Quant à VoirFilms.org ou .co, il est accessible sur le .info, .biz et .ws, via parfois et là encore un système de redirection.

Même structure, même présentation