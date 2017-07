LeBrief : Molotov propose OCS, la CNIL évoque les résultats du Brevet et du Bac, noyau Linux 4.12

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Chaque jour, le domaine du numérique est percuté par de nombreuses informations. Et même si nous nous concentrons désormais sur l'essentiel, il n'en reste pas moins de nombreux éléments qui peuvent avoir de l'importance.

Nous les compilons au sein d'une lettre quotidienne, diffusée sur le site en accès libre, mais aussi par email. Pour la suivre il vous suffit de suivre nos flux RSS et nos comptes sociaux ou de vous inscrire :

Recevoir #LeBrief par email

Envie de partager une information avec la rédaction ? Contactez-nous à travers notre formulaire, dans les commentaires ou via Twitter, avec le hashtag #LeBrief.

OCS disponible sur Molotov – Le service de TV réinventé (voir notre analyse) continue de multiplier les accords de distribution et vient de signer avec le bouquet de chaînes qui diffuse notamment les programmes et séries de HBO en France. Pour 11,99 euros par mois, vous aurez accès à OCS Max, OCS City génération HBO, OCS Choc et OCS Géants, ainsi que tous les programmes en replay.

Cette option vous permet aussi de disposer de 100 heures d'enregistrement via les bookmarks. Molotov veut ici renforcer sa position de point central de l'offre de contenus en France, alors qu'OCS étend un peu plus la disponibilité de ses programmes. Prochaine étape : l'intégration à des forfaits d'opérateurs ?

Bixby, l'assistant en retard – Selon un porte-parole de Samsung, interrogé par le Korea Herald, le service qui avait été annoncé avec les derniers smartphones Galaxy S8 de la marque ne sera pas disponible tout de suite en langue anglaise. Raison invoquée : le manque de données pour son entraînement.

NVIDIA vers des GeForce EPYC ? – Dans un document qui détaille les recherches d'une équipe à laquelle participe NVIDIA, on peut voir la description d'un GPU de type MCM. Comprendre qu'il est composé de plusieurs die plutôt que d'une seule grosse puce, accompagnés de modules mémoire et d'un élément en charge des E/S.

Une solution qui n'a rien de vraiment nouveau, et qui n'est pas sans faire penser aux processeurs EPYC 7000 annoncés récemment par AMD. Dans un entretien, Lisa Su nous expliquait d'ailleurs comment cette façon de faire avait été une source de flexibilité et d'économie pour ses équipes, le tout avec un processeur offrant des capacités importantes.

CaliOpen 0.2.1 est en ligne – L'équipe vient de publier une nouvelle release du service, qui prépare sa version Alpha pour le mois d'octobre prochain avec PI (Privacy Index) à la clef. Un concept sur lequel nous aurons l'occasion de revenir sous peu. En attendant, vous pouvez toujours relire notre article sur la genèse du projet.

Bac, Brevet : la CNIL rappelle les règles de diffusion – Les élèves qui ont passé le bac 2017 seront fixés sur leur sort à partir d’aujourd’hui, tandis que ceux qui ont répondu aux questions du brevet attendront encore quelques jours. Si les listes sont affichées dans les collèges, lycées et universités, il est également possible de les retrouver sur Internet.

La CNIL rappelle que des sociétés privées et des organismes de presse peuvent les communiquer, en respectant certaines règles. De leur côté, les candidats avaient la possibilité de s’y opposer lors de leur inscription.

Le Zenfone 4 Max débarque en Russie – Asus a mis en ligne la fiche technique de ce smartphone de 5,5” (1080p) équipé d’un SoC Snapdragon 425 ou 430 suivant les versions. Il s’agit d’un modèle d’entrée/milieu de gamme avec une imposante batterie de 5 000 mAh. Il est annoncé à 13 900 roubles, soit 206 euros avec une conversion bête et méchante. Pas d’informations pour le moment concernant son arrivée en France.

LDLC va ouvrir une boutique à Strasbourg – Le revendeur français (qui a croqué Materiel.net) continue de développer son réseau de boutiques physiques et une 26e enseigne ouvrira vendredi 21 juillet à proximité de Strasbourg, à Geispolsheim exactement. Le groupe ambitionne d’arriver à une centaine d’ici quatre ans.

Une caméra à 360° pour les Moto Z – Cette gamme de smartphones est pensée pour recevoir des accessoires afin d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Il y en a déjà tout un tas avec des enceintes, un vidéoprojecteur, une batterie, un appareil photo… et en voici un nouveau : Moto 360 Camera, comme l’indiquent nos confrères de Techdroider.

Durant une conférence au Ghana, le constructeur a dévoilé cette coque équipée d’une caméra à 360°, dont on ne connait pas grand-chose de plus de ses caractéristiques techniques. Reste à voir si ce Mod sera disponible en France, et à quel prix.

NVIDIA publie un hotfix pour Watchdogs 2 – Certains utilisateurs rencontraient des soucis lors du démarrage du jeu, un pilote estampillé 384.80 vient donc d'être publié en urgence.

Microsoft confirme une réorganisation, sans plus de détails pour l’instant – Un porte-parole de l’entreprise a confirmé à Reuters qu’une réorganisation interne était en cours, afin de « mieux servir les clients et partenaires ». Selon le Wall Street Journal, les efforts de l’éditeur se concentreraient sur deux catégories : les grands comptes et les PME/PMI.

Microsoft doit par contre encore confirmer quelles équipes sont précisément concernées (marketing et force de vente selon Bloomberg), ainsi que les éventuels licenciements, qui se chiffreraient en milliers.

Conforama croque un bout de Showroom Privé – Pour 157,5 millions d’euros, le spécialiste français de l’ameublement a finalisé l’achat de 17 % du capital du site de vente événementielle à ses fondateurs. Ceux-ci conservent 27 % des parts et près de 41 % des droits de vote.

Worldpay en discussions avec JPMorgan et Vantiv – Valorisé à 10 milliards de dollars, Worldpay est un prestataire de paiement gérant environ 31 millions de transactions par jour. Une taille critique qui commence à attirer l’œil de la banque JPMorgan Chase et de Vantiv. L’entreprise a d’ailleurs confirmé hier qu'elles ont déjà formulé des offres préliminaires.

Cette information, selon la loi britannique, impose aux acheteurs potentiels de formuler une offre sous 28 jours, ce afin de minimiser les perturbations sur la valeur boursière de la société ciblée. Un principe résumé dans la loi sous le nom de put up or shut up. Difficile de faire plus anglais.

Evil Geniuses lâche son équipe Overwatch – L’hécatombe continue sur Overwatch. Les équipes tombent les unes après les autres en raison de la gourmandise de Blizzard, qui veut imposer sa ligue professionnelle. La dernière à quitter le navire n’est autre qu’Evil Geniuses. Dans son communiqué elle ne détaille pas les raisons de son choix, mais précise qu’elle continuera de surveiller le développement de la scène compétitive.

Le noyau Linux s’offre une version 4.12 – Il est disponible pour l’ensemble des distributions GNU Linux, selon la politique de chacune dans ce domaine. Certaines proposent en effet rapidement les nouvelles versions, tandis que d’autres attendent la mouture suivante du système. Selon le mainteneur Greg Kroah-Hartman, il s'agit l’un des plus gros jamais publiés, avec près de 15 000 commits en un peu plus de deux mois.

Parmi les principales nouveautés, on trouve un début de support des GeForce GTX 1000 (Pascal) avec le pilote Nouveau, l’arrivée de deux ordonnanceurs I/O BFQ et Kyber, une meilleure gestion globale de l’énergie, la prise en charge intégrée des ports USB Type-C, l’activation par défaut de KASLR (Kernel address space layout randomization) pour les systèmes x86 ou encore des améliorations pour le système de fichiers F2FS.

La Timeline de Windows 10 reportée à mars 2018 – Microsoft a manifestement fait trop d’annonces en automne dernier et fait donc un pas en arrière. La Timeline, l’une des fonctions phares de la future Fall Creators Update de septembre, est repoussée à mars 2018, pour la mise à jour majeure suivante de Windows 10, qui n’a pas encore de nom.

Pour rappel, la Timeline était une fonction très attendue permettant au système de se rappeler les activités passées de l’utilisateur pour les lui proposer dans un bouton dédié. Il était par exemple possible de reprendre un document travaillé la veille ou une vidéo commencée il y a plusieurs jours, y compris depuis des smartphones.

Le presse-papier universel est également retardé. Selon Joe Belfiore, ces fonctions devraient être présentes dans les préversions de Windows 10 peu de temps après la sortie de la FCU.

SoundCloud dans la mare aux requins – La plateforme d’hébergement et de streaming musical aux 175 millions d’utilisateurs, qui peine à atteindre l’équilibre financier, serait scrutée de près par la concurrence.

Selon le New York Post, Deezer, Google et Spotify seraient parmi les entreprises intéressées par un rachat. En février, la société a lancé une offre à moitié prix, avec quelques limitations, dans l’espoir d’attirer de nouveaux clients payants, qui semblent encore lui manquer.