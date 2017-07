Lisa Su, PDG d'AMD : « avec EPYC nous voulons atteindre 10 % de parts de marché, pour commencer »

Cela fait maintenant trois ans que Lisa Su a pris les rênes d'AMD, et semble plutôt bien s'en sortir. Alors que la société est à la croisée des chemins, nous avons eu l'occasion d'interroger la PDG afin d'en savoir plus sur sa stratégie.

Lors de notre passage à Austin à l'occasion de l'annonce des processeurs EPYC 7000 d'AMD, nous avons eu l'occasion d'interroger Lisa Su en privé, avec quelques autres journalistes. L'occasion de faire le point avec celle qui a, en trois ans seulement, redressé la société à de nombreux niveaux.

Même si la route de la rentabilité sera encore longue, tous les voyants semblent au vert, ou presque. Le constructeur est présent massivement dans les consoles de jeu qui sont un marché de masse, a effectué un retour plutôt apprécié dans le monde des processeurs pour ordinateurs de bureau, et veut faire de même dans les serveurs.

Seul le secteur des cartes graphiques semble avoir encore un peu de mal à se déployer comme il le devrait, malgré un gros travail sur la partie applicative et la mise en place d'une approche orientée vers l'open source. Espérons que Vega permettra de changer cela, même si l'organisation de son lancement laisse pour le moment peu de place à la confiance.

Ainsi, AMD a évoqué des plans jusqu'à 2020 (voir notre analyse) qui doivent mener la société à une nouvelle forme de croissance et à une reconstitution de ses marges, alors qu'Intel et NVIDIA dominent dans leurs secteurs respectifs. Mais derrière les grands principes, comment la PDG et son équipe comptent-ils mener à bien des projets si ambitieux ?

Stay focus