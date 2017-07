Sur Overwatch, la gourmandise de Blizzard douche les ambitions des équipes e-sport

Ces dernières semaines, les équipes professionnelles sur Overwatch sont tombées comme des mouches. Une à une, les structures se retirent d'une scène que la plupart d'entre elles jugent trop restreinte et surtout trop contrôlée par Blizzard, qui veut imposer sa ligue professionnelle.

Début mai, compLexity, Denial, Red Reserve, et même des écuries plus connues comme Dignitas, Splyce et Team SoloMid (TSM) ont annoncé, coup sur coup, l'abandon de leurs équipes Overwatch. Ont rapidement suivi Fnatic, Rise Nation... et la semaine dernière les célèbres Ninjas in Pyjamas (NiP) ont eux aussi fait de même « devant les incertitudes de la scène ».

En France, quelques équipes comme Gamers Origin et Team LDLC semblent encore faire de la résistance en maintenant leurs groupes, mais la scène, en Europe comme outre-Atlantique, semble s'appauvrir inéluctablement. Dans la bouche des concernés, un seul coupable est généralement cité : Blizzard.

À chaque dissolution d'équipe, le langage employé est le même : les portes ne sont pas définitivement fermées, mais la situation actuelle ne leur permet pas de travailler dans des conditions confortables et pérennes. Et pour cause, depuis quelques mois, l'éditeur cherche à mettre en avant sa future Overwatch League, quitte à se fâcher avec les équipes endémiques de l'e-sport et à étouffer leurs sources de revenus.

Une ligue bien trop chère