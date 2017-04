Plongée dans wallabag, l'alternative libre à Pocket

Après Pocket et Instapaper, nous avons plongé nos mains dans wallabag, un gestionnaire de liens open source. La philosophie du service est très différente des deux premiers et il sera plus délicat de le comparer, même si le cœur des fonctionnalités est bien le même.

Après Pocket et son modèle freemium, nous avons vu comment Instapaper pouvait être préféré pour son lot conséquent de fonctionnalités, puisque Pinterest – qui l'a racheté – en a supprimé la formule Premium. Conséquence, les fonctions payantes se sont déversées dans les comptes gratuits. Mais nous rappelions également que Pocket avait été racheté par Mozilla, qui compte à terme le proposer en open source.

Ici, le service fera donc face à un autre candidat dans ce domaine : wallabag. À la différence bien sûr que ce dernier diffuse son code source depuis le début et a mûri comme tel, avec les avantages et parfois les inconvénients que cela suppose. Nous avons donc fait le tour de ce concurrent pour en examiner les fonctionnalités.

Une philosophie et un modèle commercial très différents