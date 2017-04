LeBrief : Shadow arrive sous Windows, N26 Business est là, des abonnements Twitch à 24,99 $

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Hello Orange Bank ? – Ce matin, Orange tient sa conférence annuel, le Show Hello. Si l'on s'attend à un point d'étape et quelques annonces par l'opérateur, tous les yeux sont tournés vers son service bancaire attendu pour le mois prochain.

De premiers distributeurs ont été aperçus, les équipes se mettent en ordre de bataille, reste à découvrir l'essentiel : comment la société compte faire la différence sur un marché qui compte de nombreux acteurs, dont certains qui ont déjà bien marqué leur territoire comme Boursorama ou ING Direct.

N26 veut l’argent des indépendants – La banque en ligne inaugure des comptes professionnels qui visent surtout les freelances, N26 Business, avec Mastercard offerte. Le service est ouvert aux nouveaux clients, dans les pays où la banque opère déjà, dont la France. Un secteur qui devrait être de plus en plus prisé, et qui était déjà la cible de certains acteurs comme iBanFirst.

Des abonnements jusqu'à 24,99 dollars sur Twitch – Alors que YouTube fait face à de nombreuses critiques sur le terrain publicitaire, Amazon semble bien décidé à miser sur une offre en partie payante pour sa plateforme de streaming.

Ainsi, elle vient de confirmer le test de deux nouveaux paliers à 9,99 et 24,99 dollars par mois, qui sera ouvert aux partenaires sous peu. Ils compteront comme deux et six abonnements dans le déblocage des emotes. De nouvelles possibilités seront données aux streamers pour la récupération d'informations, les cadeaux faits à leur communauté, etc.

Demi-tarif ! – Cela fait maintenant plusieurs années que les services de streaming musicaux proposent des tarifs réduits aux étudiants. C'est parfois le cas en France, mais pas toujours. Ainsi, Spotify vient seulement d'ajouter cette possibilité chez nous, ainsi que dans 32 autres pays. Pour profiter d'un abonnement à 4,99 euros par mois, il faudra se rendre par ici et être inscrit « au sein d'un établissement d'enseignement supérieur accrédité ».

Quand une Radeon RX 480 devient une RX 580 – Il fallait s'y attendre : le peu de modifications apportées à la « nouvelle » génération de cartes d'AMD semble pouvoir être mise en place à travers une simple mise à jour de BIOS. C'est en tous cas ce que laissent penser les premiers essais effectués par des utilisateurs des forums de TechPowerUp!. Reste maintenant à savoir si cela peut s'appliquer à toutes les cartes et si le comportement est strictement identique ou non.

Radeon 520, 530 et RX 540 : surprise ! – Si AMD a vient d'annoncer ses RX 550, 560, 570 et 580, la société ne s'était pas vantée d'avoir aussi une RX 540 sous le coude. Celle-ci est pourtant bien référencée sur son site. Ses caractéristiques techniques font état de 512 unités de traitement, 32 TU, 16 ROPs et une fréquence maximale de 1 219 MHz. Elle est pour le moment réservée aux OEM. Il en est de même pour les Radeon 530 et 520 qui pourront être associées à de la DDR3.

Le verre de trop – Le monde des nouvelles technologies est l'occasion de découvrir des projets parfois impressionnants. Mais de temps à autre, on tombe aussi sur des petits malins qui ont le don de faire passer des vessies pour des lanternes. Cela semble être le cas de Juicero, une machine à jus de fruit connectée lancée par une startup américaine... dont Bloomberg vient de découvrir qu'elle pouvait être remplacée par une action manuelle sur le sachet qu'elle intègre. « Mais elle est connectée ! » répondront sans doute certains.

Peter Sunde vend des noms de domaine « anonymes » – Le cofondateur de The Pirate Bay lance Njalla, un registrar censé garantir l’anonymat de ses clients. Il s’affiche comme propriétaire des noms de domaine, achetés auprès d’autres bureaux. Il accepte l’enregistrement par email et XMPP (avec PGP et OTR), ainsi que les paiements par Paypal et Bitcoin.

Shadow teste son client Windows – Le service de PC pour joueurs dans le « Cloud » du français Blade va bientôt disposer d'un client Windows. Comme pour Android, une bêta a été ouverte à quelques clients pour le moment. Il s'agit de vérifier que tout se passe bien avant une distribution plus large dans les semaines à venir. Pour rappel, son lancement « officiel » est pour aujourd'hui, quelques annonces pourraient donc intervenir sous peu.

Xiaomi annonce son Mi 6 – Nouveau haut de gamme pour le fabricant chinois qui veut marquer les esprits avec un appareil annoncé à 360 dollars, bien qu'il dispose d'un Snapdragon 835, de 6 Go de mémoire vive, d'un écran de 5,15 pouces et d'une batterie de 3 350 mAh.

Une belle bête qui aura un défaut principal : comme tous les autres appareils de la marque, il ne sera pas proposé officiellement chez nous. Car bien que réussissant à faire parler de ses produits à l'international, la société n'a toujours pas réussi sa transition d'un point de vue commercial.

Tails et Tor se mettent à jour – Dans les deux cas il s'agit de modifications mineures, qui permettent surtout de corriger quelques bugs et de monter en version certains outils. Notez que Gnome Sound Recorder fait son apparition dans Tails 2.12, alors qu'I2P a été retiré puisque son intégration n'était plus maintenue. Pour le téléchargement, c'est par ici.

AWS passe au FPGA – Si OVH proposait déjà des offres permettant de disposer de puces avec FPGA, qui sont notamment utilisées pour le dispositif anti-DDoS maison, Amazon a décidé de sauter le pas à son tour. AWS ouvre ainsi une Developer Preview de son offre F1, permettant aux développeurs de lancer des instances pouvant utiliser les SDK dédiés dont le code est disponible sur GitHub.

Pour rappel, OVH s'est récemment associée à Accelize pour proposer des modules exploitant la solution FPGA « as a service », ce qui peut aider les sociétés qui ont un besoin identifié, mais pas forcément les équipes permettant de gérer un développement interne.

Axel Springer entre au capital d'Uber – Le géant des médias allemand est connu pour avoir récemment investi dans des sociétés telles que Blendle ou encore Qwant. Mais il se diversifie aussi outre-Atlantique et dans le domaine des VTC. Cette participation a été présentée comme non stratégique, rapporte Handelsblatt.

Le Groupe AB débarque sur YouTube et Dailymotion – Récemment racheté par Mediawan, cette « pépite française » dans le domaine des séries pour ados (mais pas que) veut « étendre son expertise télé sur le web et attirer de nouvelles communautés ». Des contenus du groupe seront ainsi proposés en streaming. Espérons que l'on pourra y trouver l'intégrale d'Hélène et les garçons.

Ubisoft s’étend à Berlin et Bordeaux – L’éditeur français annonce l’ouverture de son cinquième studio dans l’Hexagone qui collaborera sur des franchises existantes comme Just Dance, Steep ou Ghost Recon Wildlands. Celui de Berlin travaillera avec Blue Byte (père des séries Anno et Settlers) sur un futur jeu de stratégie AAA. Dans les deux cas, les recrutements sont ouverts.

De nouveaux livres hors ligne pour Visual Studio 2017 – Ces contenus sont habituellement disponibles sur les sites MSDN et Docs. Il est maintenant possible de les insérer dans l’environnement de développement. Il suffit de vérifier que Help Viewer est installé (dans la liste des composants individuels) puis de sélectionner les sujets.

En plus des thèmes classiques comme les langages, l’éditeur annonce quatres nouvelles thématiques : ASP.NET Core, les API de ce dernier, NuGet et tout ce qui touche aux scripts.

L’Apple TV bloque une émission satirique en Chine – Pour Reporters sans frontières (RSF), la censure de China Uncensored en Chine, à Hong Kong et Taiwan est une obéissance trop grande de la multinationale au pouvoir chinois. Dans un communiqué daté du 4 avril, le présentateur Chris Chappell dit ne pas comprendre le blocage à Hong Kong et Taïwan, deux territoires censés ne pas être couverts par les lois chinoises.

Analytics change de look – Le service de mesure d'audience de Google a droit à une nouvelle retouche de son interface. Cette fois, il s'agit de revoir la page d'accueil du service en ligne, mais aussi d'ajouter un onglet « Discover » permettant de mettre en avant les possibilités et outils à la disposition des éditeurs.