Désinformation : ce que recouvrent les difficultés de X (anciennement Twitter) à se conformer au DSA

Alors que la Commission européenne s'intéresse désormais officiellement aux possibles manquements de X (Twitter) au règlement sur les services numériques, l’entreprise présente un double visage sur sa volonté de se mettre en conformité.

La spécificité de X (Twitter), rappelons-le, est qu’elle a longtemps été l’un des relais directs de la parole politique, ce qui pousse les observateurs à analyser avec d’autant plus d’attention la manière dont elle gère et modère violences et désinformations.

Or, an après son rachat et sa transformation de fond en comble, X offre une image très différente de Twitter, avec 13 milliards de dollars de dettes en juillet 2023, une fuite inexorable de revenus publicitaires, la fonte de sa valeur en bourse pour une valorisation actuelle de l’ordre de 19 milliards de dollars (25 milliards de moins que ce Musk a payé en 2022).

Tentatives de séduction à Bruxelles