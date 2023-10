DSA : Thierry Breton menace Twitter et Meta de sanctions

Le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, a tweeté une « lettre urgente » menaçant Twitter (X) de sanctions, et sommant son patron, Elon Musk, qu'il avait mis en copie, de « rendre des comptes sous vingt-quatre heures sur la circulation de fausses informations et d’images violentes liées au conflit en Israël », rapporte l'AFP.

L'AFP rappelle que les réseaux sociaux ont en effet été « inondés d’images violentes mais aussi de tentatives de désinformation, depuis les attaques menées samedi matin par le Hamas » (cf, par exemple, cette recension des Décodeurs, ou celle de Bellingcat).

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.



Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.



Merci beaucoup.