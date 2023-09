Désinformation : la Commission européenne pointe du doigt Twitter/X

Si Elon Musk pensait que le retrait de son entreprise de réseau social du Code de bonnes pratiques sur la désinformation mis en place par la Commission, basé au départ sur la bonne volonté des plateformes, lui permettrait d'éviter d'être exposé aux critiques de l'Europe sur le sujet, c'est plutôt raté.

Cette semaine, les entreprises propriétaires des plus grandes plateformes en ligne et signataires de ce Code ont publié chacune leur rapport sur l'évolution de la désinformation sur leurs réseaux sociaux (les rapports en pdf de Google, de Microsoft, de Meta et même de TikTok) pendant les six premiers mois de 2023.

Mais dans le lot, Twitter/X fait figure d'absent notoire. Logique, puisque le réseau social d'Elon Musk avait annoncé en mai dernier qu'il se retirait de ce Code. Thierry Breton avait alors prévenu l'entreprise : « les obligations demeurent. Vous pouvez courir, mais pas vous cacher ».

Pour palier cette absence d'auto-évaluation de la part de Twitter, la Commission met en avant une étude qu'elle a commandé à l'entreprise de consulting TrustLab, spécialiste de la surveillance et de l'analyse de la désinformation. Celle-ci [PDF] fait une « analyse comparative de la prévalence et des sources de désinformation sur les principales plateformes de médias sociaux en Pologne, en Slovaquie et en Espagne ».

De ce rapport, la vice-présidente de la Commission, Věra Jourová, a mis en exergue pendant sa conférence de presse sur le sujet que « X, anciennement Twitter, qui n'est plus sous le Code, est la plateforme avec le plus grand ratio de messages de désinformation ».

Un classement stable au cours du temps