Israël - Hamas : sur le front numérique aussi, le conflit fait rage

Torrents d’images violentes déversées sur des réseaux sociaux, fausses scènes de liesse ou d’horreur générées par intelligence artificielle, explosions de désinformation et de mésinformation…

Depuis le 7 octobre, la guerre qui oppose l’armée israélienne au Hamas sacrifie dans son sillage des civils des deux camps. Nouveau chapitre d’une opposition qui dure depuis plus de soixante-quinze ans, le conflit se déroule aussi en ligne. La surenchère d’horreurs, de faux et d’accusations (justifiées ou non) de manipulations poussent certains médias à affirmer que cette guerre serait celle « qui a cassé les réseaux sociaux ».

« On assiste à une dégradation de l’intégrité des plateformes numériques sur le plan informationnel », confirme à Next INpact l’historien spécialiste de la communication et de la propagande David Colon. Comme lui, la spécialiste de la désinformation Stéphanie Lamy indique que le public subit de récentes évolutions « en termes de modération », par exemple sur X (anciennement Twitter), dont Elon Musk a licencié la grande majorité des équipes dédiées à assainir les échanges et largement allégé les politiques de sécurité.

« Sur les réseaux, rappelle-t-elle, nous, public européen, sommes soumis depuis longtemps à des règles en matière de diffusion des contenus violents, notamment djihadistes, qui n’ont pas forcément cours ailleurs dans le monde. » À ce titre, assister à la débauche d’images macabres venues des territoires israéliens et palestiniens, « c’est quelque chose dont on a perdu l’habitude, en quelque sorte ».

Sans compter que sur un réseau comme X, ou Telegram (dans les boucles de conversation desquelles il n’existe quasiment pas d’autre modération que celle appliquée par leurs administrateurs), on observe une « course à l’image la plus trash », comme en témoigne le journaliste Jacques Pezet auprès de Slate.

Mutations technologiques au long cours