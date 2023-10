Apple et Google désactivent la localisation à Gaza et en Israël

Apple (qui édite Apple Plans) et Google (qui édite Google Maps et Waze) ont désactivé les mises à jour automatiques de leurs applications de cartographie à Gaza et dans certaines zones israéliennes.

Auprès de Bloomberg, un porte-parole de Google a confirmé que les fonctionnalités permettant de consulter le trafic et les risques d’encombrement en temps réel étaient désactivées – celles permettant d’établir un trajet et d’estimer une heure d’arrivée restent utilisables.

L’une des sources de Bloomberg chez Google déclare que la décision a été prise sur demande de l’armée israélienne, pour éviter que le Hamas ne puisse déceler ses mouvements terrestres. Israël s’apprête en effet à envahir Gaza par la terre.

Des actions similaires avaient été réalisées dans le contexte de la guerre en Ukraine.