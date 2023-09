En Afrique, les algorithmes amplifient la désinformation depuis longtemps

L’industrie des « mercenaires de la désinformation » manipule facilement l’algorithme de « trending topic » de Twitter au Kenya comme au Nigeria . De même, l’algorithme qui distribue le contenu sur l’onglet « For You » de TikTok a soumis quantité de vidéos haineuses et clivantes en amont des élections kényanes de 2022.

Le problème est encore plus large, dans la mesure où il touche jusqu'à l'efficacité des modèles d'intelligence artificielle. Il y a plus de cinq ans, par exemple, la CNIL indiquait déjà que les données servant à entraîner les modèles médicaux représentaient principalement des hommes ayant des ancêtres européens : « Si vous êtes une femme d’origine africaine et jeune, je ne pense pas que la médecine personnalisée vous concerne », expliquait alors Philippe Besse, professeur de mathématiques et de statistique à l’Université de Toulouse.

Les alertes sur les risques de l’IA « sélectionnent commodément ce sur quoi il faut se concentrer et ce qu'il faut ignorer », écrit Odanga Madung. « Je parie que les populations africaines n'effleurent même pas l'esprit d'Altman et de ses collègues », quand bien même ce sont elles, notamment par leur travail du clic, qui ont « contribué à faire de ChatGPT le phénomène qu'il est aujourd’hui ».

Et le chercheur « d'implorer les défenseurs et les observateurs de la démocratie, en particulier dans les pays en développement, de ne pas perdre de vue les préjudices déjà existants que l’IA perpétue ».