Des représentants de la société civile appellent l’industrie technologique à respecter les droits numériques des Palestiniens

Plus de 80 représentants de la société civile à travers le monde ont signé un appel enjoignant l’industrie technologiques à respecter les droits numériques de la population palestinienne. Parmi les signataires : l’institut DAIR de recherche en IA, l’association de défense des libertés d’expression et d’information Article 19, l’Open Knowledge Foundation, la fondation Eticas, ou encore le réseau Global Voices.

Tous demandent que les contenus racistes et d’incitations à la violence contre la population palestinienne soient jugulées, alors que ceux-ci ont explosé sur les réseaux sociaux, au même titre que les publications de désinformation et de mésinformation sur le conflit qui oppose le gouvernement israélien au Hamas et fait des milliers de victimes parmi les civils.

Ces contenus « contribuent à l'étiquetage, à la déshumanisation et aux stéréotypes des Palestiniens, écrivent les signataires. En outre, certaines pages officielles israéliennes font l'éloge de la violence et justifient les attaques contre les civils. »

« Les entreprises de médias sociaux doivent garantir le respect et la protection des voix palestiniennes sur leurs plateformes, tout comme elles doivent le faire pour tous les citoyens du monde, en particulier ceux qui documentent les violations des droits de l’homme. »

Ils s’inquiètent aussi d’une censure disproportionnée, via la modération de contenu ou la suppression de hashtags, à l’encontre des internautes palestiniens. Les signataires « appellent les entreprises de la tech à reconnaître leur rôle crucial et leur responsabilité dans la région ».