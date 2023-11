Rumman Chowdhury : « il faut investir autant dans la protection des utilisateurs que dans le développement de l’IA »

L’intelligence artificielle (IA) générative « révolutionne » les manières d’accéder, de produire, de recevoir et d’interagir avec du contenu, mais elle crée aussi de nouveaux risques qui menacent les droits humains, en particulier ceux des femmes et des filles.

Dans cet esprit, la data scientist et fondatrice Rumman Chowdhury, ancienne directrice pour l’éthique, la transparence et la responsabilité du machine learning chez Twitter, a produit pour l’UNESCO un rapport sur les violences de genre facilitées par la technologie à l’ère de l’IA générative avec l'aide de l’ingénieure Dhanya Lakshmi.

Le 13 novembre, les deux expertes présentaient publiquement cette étude, qui vient s’inscrire dans les travaux que l’UNESCO mène au long cours sur la transformation numérique et celle de l’IA. Et Rumman Chowdhury de planter directement le décor : « la plupart des violences et des abus constatés en ligne sont d’abord appliqués contre les communautés les plus désavantagées ». Malgré leur importance numérique, les femmes et les filles font partie de ces catégories minorisées, explique-t-elle.

« Dans le rapport, on écrit que les femmes sont les canaris au fond de la mine, car dans énormément de cas de violence numérique, les abus ont d’abord été testés contre elles avant d’être étendus à l’ensemble de la population. » L’expression désigne ces canaris, que les mineurs emmenaient autrefois au fond des mines de charbon. Si l’oiseau s’évanouissait ou mourrait, cela les alertait de la présence de gaz toxiques et de la nécessité de remonter à l’air libre.

Avant même l’ouverture de l’accès aux modèles d’IA génératrice au grand public, pointe Rumman Chowdhury, une étude de 2020 pointait que 58 % des jeunes femmes de la planète avaient déjà été exposées à une forme de violence de genre sur les réseaux sociaux. Outre la dimension de genre, c’est plus du quart des jeunes de 15 à 25 ans, proportion qui explique que l’UNESCO travaille aussi sur ces questions au long cours.

Dans le cas de l’IA générative, plusieurs types de violences sont déjà constatés contre les femmes et les filles. À court terme, l’accès à des outils comme ChatGPT, Stable Diffusion ou autres modèles de générations de textes et d’image permet notamment l’aggravation de campagnes de harcèlement – via l’usage de deepfakes pornographiques, par exemple –, leur massification, et l’apparition « d'abus involontaires ou indésirables » (unintended harms), liste Rumman Chowdhury.

Les femmes et les minorités, des canaris dans la mine