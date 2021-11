Une recommandation sur l’éthique de l’IA à l’UNESCO

Les 193 États membres de l’UNESCO ont adopté la première norme mondiale sur l’éthique de l’intelligence artificielle. « Ce texte historique énonce des valeurs et principes communs qui guideront la mise en place de l’infrastructure juridique nécessaire pour assurer un développement sain de l’IA » indique l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Si elle salue les « résultats remarquables » de l’IA dans « le dépistage du cancer et la création d'environnements inclusifs pour les personnes handicapées », la lutte contre « le changement climatique », « la faim dans le monde », la réduction de la pauvreté, c’est immédiatement pour en épingler « les nouveaux défis ».

« On assiste à une augmentation des préjugés sexistes et ethniques, des menaces qui pèsent sur la vie privée, la dignité et la capacité d’agir, des dangers de la surveillance de masse et de l'utilisation accrue de technologies de l’IA peu fiables dans l'application de la loi, pour ne citer que quelques exemples ».

La recommandation sur l'éthique de l’IA « est une réponse forte », assure l’UNESCO. Le texte comprend plusieurs chapitres comme la protection des données (« tous les individus devraient pouvoir accéder aux enregistrements de leurs données personnelles, et même les effacer »), l’interdiction « de la notation sociale et de la surveillance de masse », ou encore la protection de l’environnement : « Les acteurs de l’IA devraient privilégier les méthodes d’IA économes en données, en énergie et en ressources qui contribueront à faire de l’IA un outil majeur dans la lutte contre le changement climatique et la résolution de problèmes environnementaux ».