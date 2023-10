Quand Midjourney n'arrive pas à représenter un médecin noir soignant des enfants blancs

Des chercheurs en bioéthique ont essayé de générer via Midjourney des photos de médecins noirs soignant des enfants blancs pauvres. Spoiler : c'est quasiment impossible, sauf à renforcer un autre stéréotype, celui du guérisseur traditionnel africain.

Depuis l'avènement des grands modèles de langage et des IA génératives, de nombreux journalistes, chercheurs et chercheuses ont soulevé les problèmes de biais que peuvent reproduire ces systèmes d'intelligences artificielles.

Dans le même temps, des études sur l'utilisation d'images dans l'illustration de la santé mondiale (notamment celle-ci) ont montré que les principaux acteurs qui définissent les politiques et stratégies de ce milieu perpétuent très souvent les stéréotypes, notamment celle du médecin « sauveur » blanc soignant des enfants de couleur et vulnérables.

Curieux de voir comment un outil d'IA générative comme Midjourney pouvait être utilisé pour créer ce genre d'images, les trois sociologues de la santé et spécialistes en bioéthique Arsenii Alenichev, Patricia Kingori et Koen Peeters Grietens ont tenté de générer des images en inversant le stéréotype. Ils ont publié leurs résultats dans la revue The Lancet Global Health ce mois-ci. Spoiler : ça ne s'est pas passé comme prévu.

Des enfants blancs et pauvres et des médecins noirs africains, oui...