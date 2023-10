Springer-Nature vend aux chercheurs une IA nommée « Curie » pour rédiger leurs articles en anglais

La multinationale de l'édition scientifique propose aux chercheurs et chercheuses, notamment les non-anglophones de naissance, un outil d'aide à l'écriture d'articles scientifiques utilisant un modèle de langage (mais pas seulement). Pourtant, sa revue phare, Nature, est plus que réservée sur l'utilisation de ces outils. Et l'utilisation du nom « Curie » peut interroger.

Curie, c'est le nom de la première femme prix Nobel de Chimie, ou plutôt Marie Skłodowska-Curie. Mais, depuis peu, c'est aussi celui du nouvel outil d'édition scientifique de Springer-Nature basé sur les modèles de langage pour assister les chercheurs et chercheuses dans la rédaction d'articles scientifiques.

La multinationale de l'édition, dans son communiqué, rappelle opportunément les résultats d'une récente étude scientifique (publiée chez son concurrent PLOS, pionnier dans l'édition en accès ouvert) qui montrent « que les scientifiques dont l'anglais n'est pas la langue maternelle mettent 51 % plus de temps à rédiger un article » (précisons que nous parlons ici d'articles scientifiques de disciplines dont l'anglais est devenu la langue commune).

« Curie est notre réponse. Il a été spécifiquement entrainé sur de la littérature académique, couvrant plus de 447 domaines d'étude, plus de 2 000 sujets spécifiques et plus d'un million de révisions d'articles publiés, y compris dans les principales revues du groupe Nature », explique le communiqué.

Cette position de la multinationale sur l'utilisation de l'IA dans l'édition scientifique est singulière dans le milieu de la recherche.

Une position commerciale à contre-courant des positions éthiques scientifiques et éditoriales