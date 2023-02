Dangers des grands modèles de langage : des chercheuses avaient prévenu

Fin octobre dernier, le PDG d'OpenAI a présenté ChatGPT comme un outil utilisant la technologie des grands modèles de langage (Large Langage Models en anglais, LLM), mais avec « encore beaucoup de limites – c'est vraiment une version de recherche ». Plusieurs mois plus tard, le grand public a pu se rendre compte de ces limites à chaque publication d'outils similaires, que ce soit quand Microsoft intègre ChatGPT dans Bing, quand Google présente Bard ou quand Meta a sorti et rapidement retiré Galactica.

Si on ne peut reprocher à la presse et au grand public de n'avoir réagi que sur pièces, après avoir testé les différentes versions publiques de ces outils, les chercheurs et ingénieurs des GAFAM qui les ont confectionnés ne peuvent faire semblant de ne pas avoir été prévenus.

En effet, en 2020, quatre chercheuses, Emily Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major et Margaret Mitchell finalisaient un article scientifique qui rassemblait les différentes critiques qui pouvaient être faites (par elles-mêmes, mais aussi par d'autres chercheurs qu'elles citent), à l'époque, sur l'utilisation des grands modèles de langage et intitulé « On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? 🦜 » [PDF] (en français, « À propos des dangers des perroquets stochastiques : les modèles de langages peuvent-ils être trop gros ? 🦜 »).

Timnit Gebru et Margaret Mitchell, qui travaillaient à l'époque chez Google, se sont vu reprocher le contenu de l'article par leur employeur et ont été licenciées. L'article finira par être publié en mars 2021 (avec la signature d'une certaine Shmargaret Shmitchell appartenant à l'institution de « l'Éther » à la place de celle de Margaret Mitchell).

Leur licenciement a fait grand bruit à l'époque, mais les arguments de l'article ont finalement eu peu de répercussions médiatiques. La sortie des ChatGPT et les critiques actuelles en ont eu beaucoup plus, sans doute parce qu'il était difficile de se rendre compte, concrètement, des implications que cette technologie pouvait avoir.

Revenons un peu sur les critiques que les chercheuses formulaient à l'époque sur les modèles de langage (ML).

Des robots perroquets probabilistes