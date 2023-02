L'IA de Microsoft et Bing s'est elle aussi trompée, mais personne ne l'avait remarqué

L'erreur de Bard, réponse de Google à ChatGPT, a fait beaucoup de bruit, provoquant une perte de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Dmitri Brereton, un chercheur indépendant en IA, relève a contrario que les nombreuses erreurs faites par l'IA de Bing, lors de sa propre présentation, n'ont pas été relevées, même si elles étaient « encore pires ». La démo de Bing répertoriait pourtant les liens permettant de vérifier ses assertions.

Le Night Club de Mexico qu'il a mis en avant ne recense en effet qu'un seul avis sur TripAdvisor, qui date de 2014, et le dernier en date sur Facebook date de 2016. La présentation du bar « rustique et charmant » omettait par ailleurs de préciser qu'il s'agit du plus ancien des bars gays de Mexico, et de mentionner les 500 avis à son sujet sur Google.

Le « générateur de baratin » de Bing avait en outre faussé plusieurs des chiffres au sujet des résultats financiers de la société qu'il était censé documenter, et en avait même « complètement inventé ».

Pour Brereton, « Bing AI a fait un excellent travail pour créer un battage médiatique, mais leur produit n'est pas meilleur que Bard de Google » :

« Je suis choqué que l'équipe Bing ait créé cette démo préenregistrée remplie d'informations inexactes et l'ait présentée au monde en toute confiance comme si elle était bonne. Je suis encore plus choqué que cette astuce ait fonctionné, et que tout le monde ait sauté dans le train du battage médiatique sans la moindre vérification nécessaire. »