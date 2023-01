Microsoft prête à investir 10 milliards de dollars dans OpenAI

Microsoft serait en discussion pour investir 10 milliards de dollars de plus dans OpenAI, l'éditeur de la maintenant célèbre application de chat utilisant le grand modèle de langage GPT3.5, selon le nouveau média américain Semafor.

L'entreprise de Seattle avait déjà investi 1 milliard de dollars dans le projet en 2019. D'autres entreprises de capital-risque seraient aussi autour de la table, faisant grimper la valeur d'OpenAI à 29 milliards de dollars.

Le média précise ne pas savoir si l'accord a été finalisé, mais que les documents envoyés ces dernières semaines aux investisseurs potentiels prévoyaient une conclusion à la fin de l'année 2022.

L'accord prévoirait que Microsoft reçoive 75 % des bénéfices d'OpenAI jusqu'à récupération de son investissement, puis un retour à 49 % pour Microsoft, 2 % pour la société non-profit et maison mère de l'entreprise OpenAI Inc et 49 % pour les autres actionnaires.

En comparaison, Google avait acheté DeepMind pour 628 millions de dollars en 2014.

Ces derniers jours, Microsoft avait fait comprendre qu'elle envisageait utiliser ChatGPT pour booster ses outils maison comme Bing et sa suite Office.