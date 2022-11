Galactica : la nouvelle IA de Meta dépubliée au bout de trois jours

Les chercheurs de META sur l'intelligence artificielle ont publié la semaine dernière une démo d'utilisation d'un tout nouveau grand modèle de langage, nommé rien de moins que Galactica, entrainé sur des articles scientifiques et générant, à partir d'un texte, « un article avec des références, des formules et tout », dixit Yann Lecun. Trois jours plus tard, la démo était dépubliée, des internautes ayant montré qu'elle générait facilement des articles racistes et mensongers.