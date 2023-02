Sortie de piste de Bard pour sa première présentation publique

Alors que Baidu venait d'annoncer la sortie prochaine de son chatbot reprenant le fonctionnement de ChatGPT, Google faisait cette semaine une première présentation du sien, Bard.

Malheureusement pour la multinationale, un exemple mis en avant a donné une réponse erronée, explique le Telegraph. Pendant la présentation, une image GIF animée montrait un utilisateur poser la question « quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb dont je peux parler à mon enfant de 9 ans ? ».

Bard a, entre autres, répondu : «JWST [James Webb Space Telescope, ndlr] a pris les toutes premières images d'une planète en dehors de notre propre système solaire. ». Or, comme le fait remarquer le journal britannique, ce n'est pas James Web, lancé en 2021, qui a pris la première image d'une exoplanète, mais le VLT (Very Large Telescope) situé au Chili en 2004, 17 ans avant le lancement du JWST. L’exoplanète en question s’appelle 2M1207b et vous pouvez l’admirer sur le site de l’ESO.

Si cette erreur ne présage pas d’une moins bonne acuité du chatbot de Google par rapport à ChatGPT, elle fait tache pour l’entreprise. Google est déjà en retard dans la course aux outils utilisant les grands modèles de langages. Elle ne donne pas non plus une image positive de ce genre d’outils, alors que de nombreux enseignants se posent des questions sur les changements engendrés dans les examens et que l’on peut s’en poser sur les conséquences sur le traitement de l’information.