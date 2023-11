Les LIDD sont de « retour » sur Next !

Les LIDD sont morts et enterrés depuis plusieurs années (le dernier récap’ date du 11 février 2018 ), et ce n’est pas près de changer ! En effet, hors de question de relancer les LIDD en 2023… mais, bonne nouvelle, on lance les LIDD ! Vous n’avez pas tout compris ? Nous non plus, mais ce n’est pas grave, on vous explique quand même.

À la place par contre, on lance les LIDD… Alors non, je n’ai pas (encore ?) Alzheimer et je n’ai pas non plus remplacé le « I » (i majuscule) de LIDD par un « Ι » (iota dans l'alphabet grec ou ι majuscule) comme pourrait le faire un amateur de phishing de bas étage, afin d’attirer le chaland nostalgique (est-il forcément barbu ? Vous avez deux heures). Mais quelle diablerie est-ce donc alors que ces LIDD édition 2023 (et plus si affinité) qui ne sont pas des LIDD ?

Nous l’avons déjà annoncé et expliqué à plusieurs reprises : nous ne relancerons pas les LIDD sur Next (INpact). Les groupes sur les réseaux sociaux ont largement remplacé notre rendez-vous dominical. Le changement de notre ligne aussi, avec davantage de contenus Premium, d’analyse de fonds, d’enquêtes… (citons aussi la fin de Flash, comme le rappelle Dj ). Pour toutes ces raisons, on ne changera pas d’avis : pas de Liens Idiots Du Dimanche sur Next INpact, ni sur Next d’ailleurs !

Pendant près de 15 ans, nous avons publié sur Next INpact les Liens Idiots Du Dimanche, aka nos fameux LIDD, un rendez-vous incontournables pour certains d’entre vous. Ils ont pris fin en 2018, après pas moins de 648 éditions… et encore, la 647e édition avait été publiée deux mois auparavant, en décembre 2017 ). À titre personnel, c’est d’ailleurs avec une certaine nostalgie que j’en reparle puisque j’avais pris la relève de Nil Sanyas après son départ vers d’autres aventures. Je me suis alors occupé alors de la gestion des LIDD sur leur site dédié, ainsi que du récap’.

Pour être honnête, l’idée est venue en lisant vos commentaires dans les actus de Next INpact et en voyant la quantité de retours intéressants que l’on peut y trouver. Les débats sont très souvent constructifs, avec des échanges de liens pour aller plus loin, argumenter, etc. Ces LIDD sont aussi pour nous une manière de mettre en avant vos commentaires les plus pertinents et de les partager avec le reste de la communauté. On pourra également ajouter des liens que nous avons trouvés par-ci par-là, ou simplement que vous nous signalez dans cette actu, par email, sur les réseaux sociaux, etc.

On vous propose donc ce dimanche une première sélection, avec une mise en page maison qui pourra évidemment évoluer au fil des éditions. Reste une grande question (dont la réponse ne peut pas être 42) : doit-on considérer que c’est la première édition des LIDD en version Liens Intelligents Du Dimanche, ou que c’est la suite des Liens Idiots Du Dimanche et donc la 649e édition des LIDD (Roxtar, je pense connaitre sa réponse) ?

Même si on ne répond pas toujours, on lit vos commentaires avec attention, mais il peut malheureusement aussi nous arriver d’en louper certains… Surtout si on se fait attraper par les devs un lundi soir après avoir pris leur poing hebdomadaire en pleine face. N’hésitez donc pas à nous indiquer, dans les commentaires de cette actualité, les liens intéressants que vous avez pu trouver dans nos articles et billets de blog.

Le but n’est pas de proposer un maximum de liens, mais plutôt des liens de qualités, intéressants et… intelligents afin d’apprendre de nouvelles choses, ce qui n’empêche pas de s’amuser. Ce rendez-vous pourrait également se mixer avec feu le #Replay, la chronique de Guénaël sur les programmes TV, s’ils remplissent les critères.

Voici sans plus attendre la sélection de la semaine !

Un nom de domaine conduit un pays à avoir un siège à l’ONU

On commence avec un commentaire d’aware2 sur la première partie de notre dossier sur les noms de domaines. On y parle des extensions des pays (en deux lettres) et notamment du .tv des îles Tuvalu. L’extension .tv leur a permis de faire fortune, d’avoir une place à l’ONU et d’alerter sur le réchauffement climatique. Ludovic B explique tout cela sur YouTube, dans une vidéo de 13 minutes, à voir !

Une extension Prev INpact pour Next.ink ;)

On continue avec François Dorin qui a « enfin » pu développer sa première extension pour navigateur avec Prev INpact, c’est effectivement toujours mieux qu’un « Hello World classique ». C’est comme Next INpact qui ferait un retour vers le futur… un peu comme les LIDD d’une certaine manière. Elle permet de passer sur un thème sombre, d’avoir un mode compact, etc. Son extension évolue au fil des nombreux changements sur la bêta de Next.ink.

Extension non officielle, mais officiellement utile pour ceux qui en ont besoin ! Dans tous les cas, le travail des devs continue d’arrache-pied… et soulève des questions quant à leur humanité. Je vais tenter discrètement de leur faire passer un test de Turing, je vous tiendrai au courant des résultats… à condition que je ne sois pas moi-même une IA (intelligence artificielle), mais plus probablement une IA (avec le I original des LIDD, vous l’avez ?).

Derrière les écrans de fumée, le danger des réseaux sociaux

Dans l’actualité sur le rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes analysé par Mathilde (HCE), nextdrOp propose de regarder le documentaire Derrière nos écrans de fumée de 2020, sur Netflix.

Le pitch de cette vidéo : « Entre documentaire et drame, ce film donne la parole à des experts qui nous mettent en garde contre leurs inventions et décrient l'impact dangereux des réseaux sociaux ». Ambiance… Wikipédia précise qu’on y retrouve des entretiens avec « l'ancien éthicien du design de Google et cofondateur du Center for Humane Technology Tristan Harris […] le co-créateur du bouton like de Facebook Justin Rosenstein […] l'ancien président de Pinterest Tim Kendall »… pour ne citer qu’eux.

Bruno, dessine-moi un FAI

Enfin, si vous avez plus de deux heures devant vous et que vous vous demandez ce qu’est un FAI, Bruno Spiquel vous propose une explication détaillée. Hé oui, appartenir à un FAI c’est aussi voir passer sur la messagerie interne des vidéos du genre.

Le débarras des LIDD

Les commentaires sont également l’occasion de (re)découvrir quelques pépites, dont on vous propose un petit florilège dans ce coin « débarras ». Je l’avoue sans complexe, cette dernière catégorie est un peu une madeleine de Proust avec éventuellement peut-être parfois (mais ça reste à prouver) des liens un peu… idiots. Veuillez m'excuser d’avance.

On pense particulièrement à gouge_re qui ressort une vidéo du Joueur du grenier sur le « sort de persuasion », peut-être utilisé par Onepoint sur Atos pour racheter des actions, après un premier refus catégorique.

Signalons aussi SebGF qui sort de sa poche un atout, enfin un dessin de xkcd – qui fait généralement mouche – sur les voitures autonomes et les captchas. Si ce n’est pas déjà fait, c’est l’occasion au passage de lire notre dossier sur les captchas, qui est désormais en accès libre.