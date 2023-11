C’est quoi un nom de domaine, les différences entre ccTLD et (New) gTLD

Les noms de domaines sont constament utilisés sur Internet. Ils permettent de « traduire » une adresse IP et ainsi d’accéder à un site web, ou encore à une adresse email. La théorie est simple, la pratique un peu moins, surtout qu’il existe deux grandes familles de noms de domaine : les ccTLD (extensions de pays) et gTLD (extensions génériques).

Un nom de domaine, tout le monde voit à peu près ce que c’est : nom.extension. Nextinpact.com en est un, c’est d’ailleurs celui que vous utilisez certainement pour arriver chez nous (ou pcinpact.com pour les nostalgiques). Next.ink en est un autre, qui mène aussi chez nous, mais sur la bêta du nouveau site.

L’Afnic parlait il y a peu de la gestion des noms de domaine, à l’occasion d’une « rencontre juridique » en septembre, à laquelle nous avons assisté. Il y était question des actions pour lutter contre les abus liés aux noms de domaine et de présenter les dispositifs de résolution de litiges, principalement pour la France. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de notre dossier, mais faisons d'abord un point d’étape sur les noms de domaine.

Afnic.fr est encore un exemple pour se rendre sur le site de l’Association française pour le nommage Internet en coopération, en charge des .fr, .re, .pm, .yt, .wf et .tf. – ce que l’on appelle un registre. Savez-vous par contre qu’il y a des différences de taille entre les extensions de type .fr et .com (aussi appelé domaines de premier niveau ou TLD pour Top-Level Domain) ? Et ce n’est pas forcément là où vous l’attendez : regardez bien le nombre de lettres.

Et c’est parti pour le show, les ccTLD sont chauds