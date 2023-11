Onepoint détient 9,9 % du capital et des droits de vote d’Atos

Dans un communiqué des plus succincts, Onepoint explique que « cet investissement s’inscrit dans le cadre de la réorganisation en cours de l’entreprise et de sa nouvelle gouvernance, et souligne la dimension stratégique des actifs d’Atos ». Onepoint se définit comme « l’architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics ».

De son côté, Atos s’est également fendu d’un communiqué : « Nous saluons l’arrivée de Onepoint et envisageons d’entamer un dialogue constructif avec elle, comme avec tous les autres actionnaires du Groupe, dans le meilleur intérêt de toutes nos parties prenantes ».

Le 29 septembre 2022, la société avait déjà indiqué « sa volonté d’acquérir les activités Digital, Big Data et Sécurité (Evidian) d’Atos », avec l’ambition « de bâtir un champion français indépendant et d’envergure internationale, tout en garantissant la souveraineté technologique et le développement de l’emploi en France et en Europe ». La proposition de Onepoint consistait alors « en l’achat de ces activités sur la base d’une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, payé en numéraire ».

Atos avait rapidement fermé la porte : « Après examen attentif de cette marque d’intérêt préliminaire et non engageante, et sur la recommandation de son comité ad hoc, le Conseil d’administration s’est réuni et a constaté à l’unanimité que celle-ci n’est pas dans l’intérêt de la société et de ses parties prenantes ». En un an, le ton a bien changé…