ChatControl : un compromis « historique » exclut la surveillance des messageries en Europe

« Le Conseil Justice et Affaires intérieures n'adoptera pas comme prévu sa position sur le règlement européen relatif à la "lutte contre les abus sexuels sur enfants" », apprenait-on il y a 10 jours, du fait que l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne et l’Estonie, « entre autres, se positionnent clairement contre le projet actuel », et que la France « se pose également des questions ».

C'était la deuxième fois que le vote prévu était reporté. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), qui a pour mission première d’assurer que les institutions et organes européens respectent le droit à la vie privée et à la protection des données, avait depuis rendu un avis pour le moins tranché au sujet de la proposition controversée, intitulé « Un point de non retour » et évoquant le risque d'une « société de surveillance ».

Les principaux groupes politiques du Parlement européen sont dans la foulée parvenus à un accord, rapporte Euractiv. La mesure la plus décriée, visant à scanner les contenus même et y compris dans les messageries, ce qui lui a valu d'être surnommé « #ChatControl », serait pour l'instant mise en pause, voire écartée.

Selon le nouveau texte (CSAR), les technologies utilisées pour détecter les contenus pédosexuels (CSAM) devront en effet faire l’objet d’un « audit indépendant quant à leur performance ». Or, des centaines d'experts expliquent depuis des mois qu'il est impossible de scanner les messageries chiffrées sans y introduire de « porte dérobée », et/ou de mettre un terme au chiffrement de bout en bout (E2EE), ce qui lui a aussi valu d'être qualifié de « projet de loi européen le plus critiqué de tous les temps ».

Toute surveillance devra être ciblée et faire l'objet d'un mandat