Malgré son augmentation de tarifs, Spotify enregistre de meilleurs résultats que prévus

Au troisième trimestre 2023, Spotify annonce une nette hausse de son nombre d’utilisateurs et un profit tiré par la hausse du tarif de ses abonnements et ses licenciements de début d’année.

En France, l’abonnement Premium est ainsi passé de 9,99 à 10, 99 euros, le forfait Famille de 15,99 à 17,99 euros et l’abonnement Duo de 12,99 à 14,99 euros. Aux États-Unis, de la même manière, l’abonnement Premium le plus classique a augmenté d’un dollar pour atteindre les 10,99 $.

Financièrement, 2023 est une année relativement positive pour Spotify. Alors que les entreprises cotées en bourse publient leurs résultats du troisième trimestre, le géant du streaming a détaillé ses premiers profits depuis plus d’un an : 65 millions d’euros de bénéfice sur le trimestre (contre 166 millions d’euros de pertes au troisième trimestre 2022) et un résultat d’exploitation de 32 millions d’euros (contre 228 millions d’euros de perte l’année précédente).

Début janvier, l’entreprise annonçait par ailleurs quelque 600 suppressions de poste. Celles-ci avaient été justifiées à l’époque par son PDG Daniel Ek comme une manière « d’accroître l’efficacité, de maitriser les coûts et d’accélérer la prise de décision ».

Neuf mois plus tard, Spotify peut se targuer d’avoir atteint les 574 millions d’utilisateurs mensuels actifs (soit plus de 100 millions de plus que l’année précédente) et dépassé les 225 millions d’abonnements Premium (contre 195 millions l’année précédente).

Spotify déclare que les 23 millions d’abonnés gagnés sur le trimestre représentent la deuxième plus grosse hausse d’abonnement de son histoire.

Pour les utilisateurs, la facture s’alourdit

Pour les utilisateurs, pourtant, les évolutions de Spotify ne sont pas anodines. La hausse du coût de l’abonnement s’est par exemple faite dans un contexte plus large d’augmentation des prix des services de streaming.

Il y a quelques jours, Netflix a ainsi annoncé une nouvelle augmentation de ses tarifs, quelques mois à peine après s'être mis à faire la chasse aux comptes partagés.

Spotify souligne de son côté proposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles la traduction automatique de certains podcasts, l’augmentation de sa bibliothèque d’audio livres ou des outils comme Showcase, pour aider les artistes à faire connaître leurs dernières sorties.

Les résultats du troisième trimestre de l’entreprise n’apportent aucune précision supplémentaire sur le lossless, promis dès 2021 mais pas encore disponible.