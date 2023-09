Spotify se lance dans la traduction vocale des podcasts, grâce à l’intelligence artificielle évidemment

La plateforme de streaming n’y va pas par quatre chemins et parle d’une « fonctionnalité révolutionnaire alimentée par l’IA qui traduit les podcasts en langues supplémentaires, avec la voix du podcaster ». Les technologies d’OpenAI ont été utilisées.

Les épisodes traduits automatiquement seront disponibles dans le monde entier, aussi bien pour les abonnés Premium que les utilisateurs gratuits. Trois premiers podcast ont été traduits en espagnol : Lex Fridman Podcast – « Interview with Yuval Noah Harari », Armchair Expert – « Kristen Bell, by the grace of god, returns » et The Diary of a CEO with Steven Bartlett – « Interview with Dr. Mindy Pelz ». Le français et l’allemand arriveront dans les jours ou semaines qui viennent.