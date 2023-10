Netflix augmente ses tarifs dans de nombreux pays, dont la France

Si les tarifs avaient augmenté aux États-Unis, l’Europe était épargnée depuis plus de deux ans. Cette fois, de nombreux pays sont concernés.

Sur les formules actuellement proposées, la moitié ne change pas, tandis que l’autre prend 2 euros :

Standard avec publicité : 5,99 euros

Essentiel : de 8,99 à 10,99 euros

Standard : 13,49 euros

Premium : de 17,99 à 19,99 euros

En d’autres termes, il faut débourser 20 euros par mois si vous souhaitez regarder le contenu de Netflix en 4K et/ou sur quatre écrans en simultané.

On aurait pu s’attendre en outre à ce que la chasse aux comptes partagés et l’augmentation des tarifs aux États-Unis provoquent un ralentissement de la croissance. Il n’en est rien.

Les derniers résultats sont bons, et même très bons. Le service compte ainsi 247,15 millions d’abonnés, soit une croissance de 8,76 millions en trois mois. Le chiffre d’affaires s’établit à 8,542 milliards de dollars (contre 7,926 milliards il y a un an), tandis que le bénéfice est de 1,677 milliard (contre 1,398 milliard il y a un an). Cette santé financière a permis à l’action de bondir de 12 % à Wall Street dans les heures suivant l’annonce.

« La réaction de résiliation reste faible, dépassant nos attentes, et les ménages emprunteurs qui se convertissent en membres à part entière font preuve d'une bonne rétention. En conséquence, nos revenus sont positifs dans toutes les régions, si l'on tient compte des comptes dérivés et des membres supplémentaires, du taux de désabonnement et des changements dans la composition de nos plans », a indiqué l’entreprise.