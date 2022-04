Musique Lossless et Hi-Res : enfin le retour du bon son (même en streaming)

Spotify, Deezer, Qobuz et consorts vantent leurs services à grand coup de lossless, Hi-Res, Audio HD, Hi-Fi et autres arguments peut-être abscons pour certains d’entre vous. La musique numérique a beaucoup progressé ces dernières années, il est temps de faire un point sur ces formats et le matériel pour en tirer la substantifique moelle.

Pour comprendre les formats audio d’aujourd’hui, il est indispensable de remonter dans le passé, en 1982 pour être précis, année où le CD est proposé au grand public. Le passage de l’analogique du vinyle au numérique du compact disc, établi autour du théorème de Nyquist-Shannon sur le traitement du signal, impose une quantification binaire et une fréquence d’échantillonnage de 16 bits, 44,1 kHz.

Voyage dans le temps : du CD au MP3

La fréquence d’échantillonnage est le nombre de fois par seconde où une mesure du signal analogique est effectuée (44 100 pour le CD). Chaque échantillon est ici décrit en 16 valeurs binaires (0 ou 1). Mais la qualité tient aussi au mastering et au travail des ingénieurs du son.

Ce nouveau format séduit surtout par sa compacité et sa solidité, mais les puristes lui trouvent un manque de chaleur et de grain par rapport à son ancêtre en PVC. On ne saurait leur donner tort tant ce support imposait quelques manipulations sur le signal au moment de la production, notamment par le moyen de filtres inhibant une partie du spectre sonore. Mais les progrès sont vite arrivés.

Continuons notre voyage dans le passé, direction les années 90. Les CD s’invitent dans nos PC et la tentation de la copie est grande. Malheureusement nos disques durs n’ont pas les capacités actuelles. L’institut Fraunhofer met au point un algorithme de compression capable de largement réduire le poids des morceaux par le biais de la destruction d’une partie du signal jugé inaudible. Le MP3 est né.

En ces temps reculés, peu d’utilisateurs branchent leur chaine hi-fi à la sortie de leur PC. Entasser de la musique dans nos machines était un petit miracle en soi et nous faisions peu de cas de la médiocre qualité. Il suffisait toutefois de connecter un casque pour se rendre compte combien la scène sonore était réduite, les basses et les aigus moins dynamiques. Un pas en avant pour la praticité et deux en arrière pour la qualité.

SACD, DSD, FLAC, Lossless... vous avez les bases ?