L'Arcep et l'Arcom en route vers un référentiel général de l’écoconception des services numériques

L’Arcep et l’Arcom, en collaboration avec d’autres agences, viennent de lancer une importante consultation publique sur l’écoconception des services numériques. Objectif, recueillir autant d’avis que possible chez les structures concernées et publier un nouveau référentiel l’année prochaine.

Ces dernières années, une intense activité règne au sein de plusieurs agences sur la question de la consommation d’énergie. Une série d’études a été publiée, témoignant d’une collecte croissante de données pour parvenir à mieux analyser la situation.

La collecte elle-même passe au second plan, même si elle continue et se renforce, les agences concernées passant davantage à l’action et livrant les premiers résultats de leurs analyses. On se souvient notamment des scénarios principaux d’évolution de la consommation du numérique en France à horizons 2030 et 2050, selon les efforts fournis pour en maitriser l’explosion.

Il est temps désormais de passer à nouveau à l’étape suivante. La loi relative à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique (loi REEN) a ainsi confié à l’Arcep et l’Arcom (via son article 25) la création d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Sa définition va se faire en collaboration avec l’ADEME, la DINUM, la CNIL et Inria. Ce référentiel doit constituer un « socle commun de bonnes pratiques pour réduire l’empreinte environnementale des services numériques ».

La consultation publique a débuté le 9 octobre et ne dure qu’un mois. Le 30 octobre, un atelier de concertation technique sera organisé à l’Arcep, en collaboration avec l’Institut pour un numérique responsable. Tous les « métiers liés de près ou de loin à la conception d’un service numérique » peuvent donner leur avis et sont encouragés à le faire, dans la mesure où les questions posées par l’Autorité les concernent. Les réponses seront intégralement publiées plus tard, à l’exception des passages entre crochés et surlignés en gris, marquant les éléments confidentiels. Cependant, « l’Arcep se réserve le droit de déclasser d’office des éléments d’information qui, par leur nature, ne relèvent pas du secret des affaires ».

Le référentiel général de l’écoconception des services numériques, auquel doit aboutir la consultation, est défini comme « un document technique destiné aux experts et métiers du développement, de la conception et du design de services numériques ». Il doit promouvoir – sans rendre obligatoire – « l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ». Un score d’avancement est même prévu pour accompagner les parties intéressées.

Derrière les terminaux, les services