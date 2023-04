Numérique soutenable : l'Arcep fait un bilan des actions récentes, avant l'afflux de nouvelles données

L’Arcep a réuni ses troupes la semaine dernière pour faire un point d’étape sur ce qui a été accompli en France sur la thématique du numérique soutenable depuis 2019, et en particulier au cours des deux dernières années. Ce bilan rapide fait notamment la synthèse des travaux menés en coopération avec l’ADEME et l’Arcom.

Le point d’étape a eu lieu le 5 avril. Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), a ouvert le bal par une petite rétrospective personnelle. Elle a notamment raconté comment, en arrivant à la tête de l’autorité en janvier 2021, elle avait pris la mesure de l’intérêt des personnes impliquées dans cette thématique. Un changement net vis-à-vis de son expérience de députée, où le sujet ne semblait pas intéresser grand-monde.

Elle qui souhaitait une approche collaborative sur le sujet s’estime aujourd’hui satisfaite du chemin parcouru en deux ans : « L’Arcep s’intéresse aujourd’hui aux voies et moyens de concilier l’objectif de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, avec les objectifs de régulation que sont ceux d’une concurrence loyale et équitable et d’une connectivité de qualité par tout. Ces voies et moyens nécessitent bien évidemment une réflexion collective et des choix politiques. Cela concerne notre société et les choix qu’elle fera, montrant ainsi l’importance d’une démarche collaborative tant entre nos institutions qu’avec les acteurs et les citoyens. »

Elle a évoqué une « ambition commune » entre l’Arcep, l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), chacune des trois agences/autorités ayant mené des travaux destinés à mesurer l’impact environnemental du numérique dans un premier temps, avant de s’avancer vers de futures mesures concrètes. Pendant presque 1h30, les interventions se sont enchainées pour récapituler les enjeux de mesures précises, ainsi que leurs limites dans certains cas. Nous en faisons ici un résumé.

Collecter des informations précises, le grand enjeu