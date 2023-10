JUPITER : Eviden (Atos) et ParTec aux commandes du premier supercalculateur exascale européen

JUPITER sera le premier supercalculateur exaflopique européen, avec des GPU NVIDIA et des CPU Rhea de SiPearl. Alors que son installation débutera l’année prochaine, par un consortium franco-allemand (Eviden appartenant à Atos et ParTec), comme vient de l’annoncer EuroHPC JU.

Cela fait maintenant quasiment un an que l’on sait que le premier supercalculateur exascale européen sera installé au centre de recherche Jülich en Allemagne.

Cette semaine, un consortium franco-allemand composé d’Eviden (Atos) et ParTec annonce la signature d’un contrat « avec EuroHPC JU pour fournir le tout premier supercalculateur Exascale en Europe, qui sera exploité par le centre de recherche Jülich (Allemagne) ». L’enveloppe globale du projet (et de son exploitation pendant six ans) est d’environ 500 millions d’euros, financé à moitié par EuroHPC et l’Allemagne.

GPU NVIDIA et CPU Rhea de SiPearl