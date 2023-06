Supercalculateurs (exascale), IA, régulation, métavers : Emmanuel Macron tire tous azimuts à VivaTech

En mars 2018, il y a eu le plan sur l'intelligence artificielle, suivi en janvier 2021 par celui sur l'informatique quantique. Nous les avons à chaque fois longuement détaillés. Emmanuel Macron était hier après-midi au salon VivaTech à Paris, où il a notamment répondu à des questions d'entrepreneurs, profitant de l'occasion pour distiller des annonces sur ces vastes sujets.

Il faut renforcer la formation... une redite de 2018 et 2021

Commençons avec les épineuses questions de compétitivité et de souveraineté de la France (et l'Europe) dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour Emmanuel Macron, une certitude : « On doit accélérer les formations », un discours déjà entendu à plusieurs reprises au cours des dernières années, aussi bien sur l'informatique quantique que l'intelligence artificielle. La formation des talents était d'ailleurs un des piliers des deux précédents plans.

« On a une chance sur cette bataille sur l'IA : on a en France les talents et les compétences fondamentales dont on a besoin [...] Il faut qu'on se donne comme objectif de doubler le nombre de formations », ajoute-t-il.

Là encore, rien de neuf, mais encore faut-il réussir à garder ces talents alors que des sociétés étrangères peuvent leur proposer des ponts d'or. Année après année, des objectifs du genre sont régulièrement mis en avant, sans pour autant voir de changement notable jusqu'à présent.

Emmanuel Macron souhaite « faire émerger 5 à 10 IA clusters [sans préciser vraiment de quoi il s'agit, ndlr] à hauteur de 500 millions d'euros pour avoir au moins parmi eux deux à trois références mondiales ». Il précise que ces chiffres sont « le fruit des concertations avec l'écosystème ». Pour les détails sur cette annonce, on repassera.

Les performances de Jean Zay vont quadrupler