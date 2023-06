Le Parlement européen adopte la loi sur l'intelligence artificielle

L’Europe aiguise ses armes pour encadrer strictement les usages autour de l’intelligence artificielle. La très importante loi sur l'intelligence artificielle vient d'être votée par le Parlement européen, par 493 voix (22 contre, 96 abstentions). Des discussions vont maintenant commencer avec le Conseil et les pays membres sur la forme finale de la loi.

On sait que l’Europe travaille depuis un moment sur une législation forte pour fournir un premier cadre clair aux usages de l’intelligence artificielle. Nous nous étions déjà penchés sur la question, mais la proposition a évolué pendant l’année écoulée, notamment pour prendre en compte le développement rapide des IA génératives.

L’objectif principal de la proposition, telle qu'adoptée par le Parlement européen, est d’établir un classement des intelligences artificielles et d’affecter des exigences et limites à chaque palier. Données sélectionnées, transparence, responsabilité ou encore supervision humaine sont autant de critères. Il s'agit du tout premier cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle dans le monde.

L’Europe estime qu’une législation claire et uniforme concourra à la promotion de l’IA, pour laquelle la confiance est un facteur décisif. Elle souhaite ainsi « que les systèmes d’IA utilisés dans l’Union européenne soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l’environnement. Les systèmes d’IA devraient être supervisés par des personnes plutôt que par l’automatisation, afin d’éviter des résultats néfastes ».

Risque inacceptable : les usages strictement interdits