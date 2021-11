Supercalculateur Jean Zay : une nouvelle partition dédiée à l’IA avec des GPU A100 de NVIDIA

L’annonce a été faite durant le SuperComputing 2021. Sa configuration va « encore évoluer pour atteindre au début de l’année 2022 un total de plus de 3 152 GPUs, comprenant à la fois des GPU NVIDIA V100 et des GPU NVIDIA A100 Tensor Core. La puissance des premiers devrait permettre de doubler l’actuelle capacité de calcul dédiée à l’Intelligence Artificielle sur Jean Zay ».

Cette extension comportera 52 serveurs HPE Apollo 6500 Gen 10, chacun équipé de 8 NVIDIA A100. Le supercalculateur est actuellement 105e du TOP500, avec une puissance de calcul de 4,478 PFLOPS.

Il est prévu de « recycler la chaleur fatale produite par le supercalculateur Jean Zay pour alimenter le réseau d’échange de chaleur et de froid du Campus urbain Paris-Saclay, permettant une couverture thermique équivalente à 1000 logements. Une première en Europe ».

De plus, « afin d’aider les chercheurs à utiliser au mieux les ressources de Jean Zay, les équipes de support applicatif de l’IDRIS [Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique, ndlr] se sont renforcées avec neuf experts en IA issus du CNRS et d’Inria, atteignant ainsi un total de 21 personnes ».