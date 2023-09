Supercalculateurs exascale européens : SiPearl nous confirme la commercialisation de son CPU Rhea en 2024

SiPearl est en charge de développer le processeur pour les supercalculateurs exaflopiques européens. En avril, l’entreprise bouclait son premier tour de table avec 90 millions d’euros de financement pour « lancer Rhea, le microprocesseur basse consommation dédié au HPC ».

90 millions d’euros et ce n’est pas fini…

Parmi les investisseurs, on retrouve ARM, un partenaire privilégié puisque SiPearl utilise ses cœurs Neoverse v1 pour construire son processeur. Atos est également présent « au travers de sa branche Eviden composée des activités digital, big data et sécurité », comme le fonds d’investissement European Innovation Council (EIC) ainsi que l’État via via French Tech Souveraineté (dans le cadre du plan France 2030).

« D’autres investisseurs devraient rejoindre le tour de table d’ici la fin de l’année », précisait alors la société. Aujourd’hui, elle nous confirme – lors du FDDay qui se tient en ce moment même à Paris – que c’est toujours d’actualité, sans plus de détails.

Les « embauches étaient un peu bloquées »

Quoi qu’il en soit, cette manne financière de 90 millions d’euros permet déjà « à SiPearl de commercialiser Rhea début 2024 », expliquait l’entreprise il y a quelques mois. C’est en retard sur le planning initial qui prévoyait alors un lancement cette année.

Marie-Anne Garigue (directrice de la communication de la société) nous explique que ce décalage est « lié à notre levée de fonds ». En effet, faute de moyens suffisants, les « embauches étaient un peu bloquées » auparavant. Le problème était uniquement financier et pas technique, nous confirme-t-elle.

Commercialisation en 2024, avec deux ans de retard