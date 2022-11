CPU et supercalculateurs européens : SiPearl multiplie les partenariats avec AMD, Graphcore, Intel, NVIDIA…

En charge de développer le processeur pour les supercalculateurs exaflopiques européens, la société SiPearl multiplie les parteneriats afin de prendre en charge des solutions d’accélérations tierces. C’est désormais le cas des solutions Graphcore, Intel, NVIDIA et AMD.

Le but de SiPearl est de « donner vie au projet du consortium European Processor Initiative (EPI) », qui regroupe pour rappel pas moins de 28 partenaires avec l’ambition de proposer un processeur capable d’alimenter un supercalculateur exaflopique. Cette frontière symbolique, dépassée pour le moment par un seul supercalculateur : Frontier avec 1,102 Exaflops.

SiPearl est une société franco-allemande créée par Philippe Notton en juin 2019. Elle est opérationnelle depuis janvier 2020 avec, pour commencer, 7,4 millions d’euros de financement européens dans le cadre du programme Horizon 2020. En décembre 2021, elle était lauréate du programme Accelerator du Conseil Européen de l’Innovation, avec 17,5 millions d’euros à la clé. Depuis le mois de mai, la barre des 100 collaborateurs a été dépassée sur les différents sites (Maisons-Laffitte, Barcelone, Duisbourg, Grenoble, Massy et Sophia Antipolis). De nombreuses offres sont encore en ligne.

L’entreprise développe donc « le microprocesseur haute performance et basse consommation qui sera le cœur des supercalculateurs européens indispensables pour affirmer la souveraineté technologique de l’Europe dans l’intelligence artificielle, la recherche médicale, la lutte contre le changement climatique, la gestion de l’énergie… ». Nous avons déjà détaillé la création et les ambitions de cette entreprise dans notre Magazine #3.

En l’espace d’un an, des partenariats avec Graphcore, Intel et NVIDIA

En juin de l’année dernière, SiPearl s’associait à Graphcore, une société britannique développant un Intelligence Processing Unit (IPU) qui, comme son nom l’indique, est spécialisé dans les calculs liés à l’intelligence artificielle. Plus précisément, il est question de simulation et de prédiction « dans des domaines aussi critiques que la météorologie, la climatologie, l’épidémiologie ou la gestion de l’énergie ».

Quelques mois plus tard, en octobre, c’était au tour d’Intel d’être partenaire de SiPearl. Via oneAPI (l’interface de programmation ouverte et unifiée d’Intel), l’accélérateur Ponte Vecchio du fondeur de Santa Clara pourra être combiné au processeur de SiPearl – Rhea – « afin de constituer un noeud de calcul à haute performance ».

En mai de cette année, rebelote avec NVIDIA. Le communiqué parle d’un « accord de collaboration stratégique » avec « des développements techniques et commerciaux conjoints visant à combiner leur portefeuille respectif de solutions matérielles et logicielles ».

Les accélérateurs NVIDIA fonctionneront « de manière harmonieuse avec Rhea »